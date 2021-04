Het Zuid-Koreaanse bedrijf LG stopt met het maken van telefoons. LG speelde in de begintijd van smartphones een sleutelrol, maar werd de laatste jaren gepasseerd door andere merken.

LG's bekendste smartphones komen uit de G-serie, waarvan de eerste in 2012 verscheen onder de naam LG Optimus G. Maar het bedrijf was ook in de jaren daarvoor erg belangrijk. LG was de eerste die een zogeheten capacitief touchscreen in een telefoon bouwde: een scherm waarmee aanrakingen van vingers geregistreerd werden.

Dat gebeurde in 2006 met de aankondiging van de LG Prada. De telefoon werd in samenwerking met het modemerk Prada gemaakt en kwam in 2007 op de markt - maanden voor de eerste iPhone verscheen. LG beweerde zelfs dat Apple het ontwerp van de Prada had gekopieerd, al kwam het bewijs er nooit.

In 2007 kwam ook de LG Viewty uit. Destijds was dat een telefoon die opviel vanwege zijn camera, want daarmee konden foto's van 5 megapixel geschoten worden. Ter vergelijking: de iPhone en LG Prada hadden een camerasensor van 2 megapixel. Daarnaast kon de Viewty slowmotion-opnames maken van 120 beelden per seconde in een resolutie van 320 bij 240 pixels.

Links: LG Prada, rechts: LG Viewty Links: LG Prada, rechts: LG Viewty Foto: LG

LG zocht in die jaren naar een geschikt besturingssysteem voor zijn smartphones. Er zijn enkele modellen verschenen met Symbian en later bracht LG ook telefoons uit met Windows. Maar uiteindelijk bleef het bedrijf plakken bij Android. De eerste LG-telefoon die draaide op dat besturingssysteem verscheen in 2009. Dat was de LG GW620, voorzien van een 3 inch-scherm dat over een fysiek toetsenbord geschoven kon worden. LG bood daarmee voor ieder wat wils; veel mensen hadden de overstap van een toetsenbord naar een touchscreen nog niet gemaakt.

Een paar jaar later, in 2012, verscheen de LG Optimus G. De G-serie werd voor LG uiteindelijk wat de Galaxy S voor Samsung is. Het waren de beste telefoons die het bedrijf kon maken. Bij de tweede telefoon in de serie deed het bedrijf afstand van de naam Optimus. De telefoon heette simpelweg LG G2, met voor het eerst een 1080p-scherm, vrij dunne randen, een 13 megapixel-camera en een accu van 3.000 mAh.

De LG Optimus G De LG Optimus G Foto: LG

Ook de opvolgers waren steeds voorzien van vernieuwende onderdelen. De G3 had een QHD-scherm en de G4 had een subtiel gebogen scherm. Daarna week LG mogelijk iets te ver af van zijn succesformule. De LG G5 was een modulaire telefoon en daarmee vrij experimenteel. Gebruikers konden er zelf extra onderdelen voor camera en audio aan toevoegen. Maar daardoor was onder meer de accuduur niet geweldig meer, iets waar LG juist om bekend stond.

Hoewel de G6 het in 2017 veiliger speelde, lukte het LG steeds minder om een publiek aan te spreken. Ondertussen was de markt veranderd. Telefoons van Samsung en Apple domineerden de markt en toestellen van Chinese makelij werden razendsnel populair, omdat ze hoogwaardige functies boden voor een lage prijs. LG probeerde het nog met functies als een handpalmscanner en een hoesje dat een extra scherm aan een telefoon toevoegde, maar het bleek niet genoeg.

Ooit was LG de op twee na grootste smartphonefabrikant ter wereld. Maar de afgelopen vijf jaar leed het bedrijf 3,7 miljard euro verlies. Daarom gingen al langer geruchten dat LG overwoog om te stoppen met zijn smartphonetak. Toch kondigde LG recent nog plannen aan voor experimentele telefoons, zoals de LG Rollable, als antwoord op vouwtelefoons van bijvoorbeeld Samsung en Huawei. Deze LG Rollable, met een scherm dat groter gemaakt kan worden door hem uit te rollen, komt waarschijnlijk niet meer op de markt.