Het is tijdens de coronapandemie een stuk lastiger om met vrienden en familie af te spreken om met z'n allen paaseitjes te zoeken. Gelukkig zijn er op het internet ook genoeg verstopt, die je veilig van achter je telefoon of laptop bij elkaar kunt rapen.

Je vindt ze inmiddels in nagenoeg iedere grote app of game en op veel websites: easter eggs. Deze digitale geheimpjes zitten verstopt in de krochten van softwarecode, wachtend tot een creatieve gebruiker ze vindt.

De eerste easter egg zat in het spel Adventure uit 1980. Hoewel programmeur Warren Robinett het spel grotendeels alleen had gemaakt, mocht hij van zijn werkgever zijn naam niet in een soort virtuele aftiteling stoppen ter erkenning. Hij besloot zijn naam alsnog stiekem in het spel te verwerken; hij kon alleen gevonden worden door een reeks complexe handelingen uit te voeren.

Robinetts baas was vervolgens de eerste die het een easter egg noemde, omdat het vinden ervan hem deed denken aan het zoeken naar paaseieren. Het werd een traditie onder softwaremakers, die inmiddels meer dan veertig jaar vergelijkbare geheimpjes in hun apps en games verstoppen.

In de game Adventure zat de eerste digitale easter egg. In de game Adventure zat de eerste digitale easter egg. Foto: Atari

Grapjes in de Google-zoekmachine

De Google-zoekmachine zit vol met allerlei kleine easter eggs. Wie zoekt naar 'The answer to life, the universe and everything' krijgt als antwoord bijvoorbeeld het getal 42, een verwijzing naar het sciencefictionboek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Misschien wel het opvallendste Google-grapje vindt plaats als je de zoekterm 'Do a barrel roll' invoert: het gehele browservenster draait dan een rondje, een hommage aan het Nintendo-spel Star Fox, waarin ruimteschepen deze manoeuvre kunnen uitvoeren.

Verstopt in navigatieapps

Kaartendiensten van techreuzen bevatten vaak ook kleine geheimen. Bezoek je bijvoorbeeld het London Eye via Apple Maps, dan draait het reuzenrad langzaam rond zodra je het in 3D bekijkt. Maak je een 3D-tour bij de Big Ben, dan klopt de tijd op de klok ook echt.

Wie in Google Maps naar Earl's Court in Londen gaat, ziet een oude, blauwe politietelefooncel staan die in scifiserie Doctor Who wordt gebruikt als ruimteschip. Die kan via Streetview van binnen worden bekeken, waarna je naar de set van de tv-serie wordt getransporteerd.

Sommige easter eggs in kaartenapps zijn subtieler. Bekijk je Loch Ness op Google Maps, dan verandert het poppetje voor Street View in een klein, groen monstertje.

Bij Google Streetview kun je het ruimteschip uit Doctor Who verkennen. Bij Google Streetview kun je het ruimteschip uit Doctor Who verkennen. Foto: Google

Easter eggs met taalgrapjes

Wie op Facebook de standaardtaal van het sociale netwerk aanpast, kan ook kiezen voor de taal English (Upside Down). Hierdoor draait het sociale netwerk al zijn tekst met 180 graden. Vroeger was het mogelijk de site met een piratenaccent in te stellen, maar die functie is later weggehaald.

Monty Python schreef aan het einde van de jaren zestig een sketch over een Duitse mop die zo grappig was dat iedereen die haar hoorde er dood aan ging. Dat geldt anno 2021 ook voor Googles vertaalmachine: wie op Google Translate het grapje 'Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!' invoert en het probeert te vertalen naar het Engels, krijgt een 'fatale foutmelding' terug.

Vertalen naar het Nederlands overleeft de zoekmachine overigens wel gewoon, maar dan blijkt al snel dat de helft van de woorden eigenlijk gewoon verzonnen is.