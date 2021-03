Grappige video's van Donald Trump, Joe Biden en Kim Jong-un die een liedje zingen. Misschien heb je deze filmpjes die zijn gemaakt met de nieuwe app Wombo de afgelopen dagen al voorbij zien komen op sociale media. Maar hoe werkt de app precies?

Wombo is een Canadese app die sinds eind vorige maand beschikbaar is voor Android en iOS. Gebruikers kunnen in de app een foto van een persoon uploaden. Die wordt vervolgens door het gebruik van artificiële intelligentie omgetoverd tot een video waarin de persoon een door de gebruiker gewenst liedje lijkt te zingen.

Dit soort filmpjes worden ook wel deepfakes genoemd. Deepfaketechnologie maakt het mogelijk om een gezicht van iemand anders digitaal in een video te plakken. Op die manier kun je iemand iets laten zeggen wat deze persoon helemaal niet heeft gezegd. Of dus in het geval van Wombo: een liedje laten zingen.

De keuze van het aantal liedjes is vooralsnog beperkt: er zijn maar vijftien nummers beschikbaar. Of dit later nog zal worden uitgebreid, is niet bekend. Wombo is in principe gratis, maar gebruikers kunnen er wel voor kiezen te betalen zodat er geen advertenties meer worden getoond.

De app zou inmiddels meer dan twee miljoen keer zijn gedownload, vertelde Wombo-maker Ben-Zion Benkhin vorige week tegen The Verge. "In augustus 2020 kwam ik met het idee van Wombo toen ik een joint rookte met mijn kamergenoot op het dak. Ik zag een mogelijkheid om iets cools te doen."

Maker zegt dat persoonsgegevens worden verwijderd

Over vergelijkbare apps waren in het verleden zorgen over de privacy, bijvoorbeeld twee jaar geleden met de Russische FaceApp. Daar bleken gebruikers foto's en persoonsgegevens weg te geven aan een bedrijf dat deze mag verkopen.

Volgens Benkhin zijn de gegevens van gebruikers van Wombo wel veilig. "We nemen privacy heel serieus. Alle gegevens worden verwijderd en we delen ze niet."