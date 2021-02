Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Tesla-directeur Elon Musk wil internet uit de ruimte aanbieden. In Nederland moet satellietinternet van Starlink, zoals de dienst heet, nog dit jaar beschikbaar worden. Is er in ons land, naast kabel- en mobiel internet, ruimte voor een alternatief?

"Op papier is het een best sympathiek idee", zegt analist Tim Poulus van marktonderzoeker Telecompaper. Hij denkt dat er in Nederland wel een kleine markt is waarvoor satellietinternet interessant kan zijn. "Ik gok dat het om minder dan honderdduizend huishoudens gaat."

Dat zal vooral gaan om mensen die in buitengebieden wonen, waar de aanleg van snel bekabeld internet door de hoge kosten minder aantrekkelijk is. In sommige gevallen is het zelfs helemaal niet rendabel om glasvezel aan te leggen, zegt Poulen.

In dat geval zou satellietinternet een optie kunnen zijn, hoewel dat volgens hem ook niet optimaal is. "De snelheden van ongeveer 300 Mbps die Starlink nu belooft zijn best aardig, maar redden het niet bij de gigabitverbindingen (1.000 Mbps, red.) die je met glas kunt halen."

Internet via satelliet is ook een stuk duurder. "Gigabitinternet heb je voor een paar tientjes, terwijl een Starlink-abonnement 99 euro per maand kost. En dan moet je ook nog een schotel en router betalen, die samen met de andere apparatuur 499 euro kosten."

Providers vinden satellietinternet in Nederland overdaad

De drie grote Nederlandse telecomproviders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo wijzen op de vraag van NU.nl hoe zij tegen satellietinternet aankijken, alle drie op de goede digitale infrastructuur die Nederland nu al kent.

"Een dergelijk initiatief is vooral interessant voor afgelegen plekken op de wereld waar dit soort netwerken niet beschikbaar zijn", laat KPN-woordvoerder Stijn Wesselink weten.

"Ik denk dat het lastig is om het voor elkaar te krijgen, zeker in een land als Nederland", zegt T-Mobile-directeur Søren Abildgaard. "Satellietinternet zal het vast beter doen in landen waar de bevolking minder dicht op elkaar woont."

"Nederland heeft de beste vaste netwerken van Europa. Voor landen met een minder fijnmazige infrastructuur kan satellietinternet een voordeel zijn", laat woordvoerder Gerjan van der Laan van VodafoneZiggo weten.

Satellietinternet ondanks beperkingen niet afgeschreven

Analist Poulus van Telecompaper schrijft internet uit de ruimte desondanks nog niet af. Afhankelijk van de alternatieven kan satellietinternet van SpaceX of een ander bedrijf volgens hem best een optie zijn.

Maar dat hangt ook af van de ontwikkelingen bij bekabeld en mobiel internet. "Als de overheid subsidies gaat verstrekken, kan het opeens wel rendabel zijn om in moeilijke buitengebieden glasvezel aan te leggen", aldus Poulus.

Ook de snelle 3,5GHz-frequenties (onderdeel van het 5G-netwerk), die naar verwachting in 2022 worden geveild, bieden potentie. Providers kunnen die ook gebruiken om internet voor thuis aan te bieden, zegt Poulus. "Maar het is de vraag of mobiele operators daar trek in hebben."