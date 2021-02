Het loopt niet lekker tussen de Australische regering, Facebook en Google. Nu Facebook het voor Australiërs onmogelijk heeft gemaakt om via het sociale medium nieuws te bekijken of te delen, is de regering woedend. Vier vragen en antwoorden over de situatie.

1. Wat is er aan de hand?

De Australische regering introduceerde eind vorig jaar een wetsvoorstel voor een nieuwe gedragscode die Facebook en Google zou verplichten om te betalen voor links naar nieuwsartikelen. Sociale media zijn voor nieuwsorganisaties een manier om artikelen, video's en andere producties bij het publiek onder de aandacht te brengen.

Hoewel het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd, kon het plan gelijk op veel tegenstand van de techgiganten rekenen. Facebook stelde dat het wetsvoorstel totaal geen begrip toont "voor de relatie tussen ons platform en uitgevers die het gebruiken om nieuws te delen."

Google dreigde te stoppen met zijn zoekmachine in Australië. Google-topvrouw Mel Silva zei dat de wetgeving onwerkbaar is en dat het bedrijf onmogelijk het financieel risico kan berekenen. "De Australische markt verlaten is de enige rationele beslissing als deze wet erdoor komt", zei Silva.

2. Hoe staat het er nu voor?

Facebook heeft het sinds woensdag voor Australiërs onmogelijk gemaakt om via het sociale medium nieuws te bekijken of te delen. Australische nieuwsuitgevers kunnen door de maatregelen niet langer berichten op hun Facebook-pagina zetten. Nieuwsorganisaties buiten Australië kunnen nog wel dingen op Facebook plaatsen, maar Australiërs kunnen die berichten niet zien of delen.

Facebook zei woensdag voor twee keuzes te hebben gestaan: "proberen om ons te houden aan een wet die de realiteit van de relatie [tussen Facebook en uitgevers] negeert, of nieuws in Australië niet langer toestaan op onze diensten". Het bedrijf heeft dus voor het laatste gekozen.

De beperkingen die Facebook had opgelegd, treffen ook de pagina's van de Australische overheid en hulpdiensten. Onder meer Facebook-pagina's waarop wordt gewaarschuwd voor COVID-19-uitbraken, bosbranden en tyfoons werken niet meer naar behoren.

De Australische regering reageerde donderdag woedend. Minister van Financiën Josh Frydenberg, die over het door Facebook gehekelde wetsvoorstel gaat, veroordeelt de acties van Facebook en stelt dat het optreden de reputatie van het bedrijf in Australië beschadigt.

3. Welke maatregelen neemt Google?

Hoewel Google heeft gedreigd te stoppen met zijn zoekmachine in Australië als het gedwongen wordt zich aan de nieuwe regels te houden, heeft het internetbedrijf vooralsnog geen echte maatregelen genomen.

Google heeft wel geprobeerd om voor tientallen miljoenen dollars deals te sluiten met mediabedrijven voor een eigen nieuwsplatform. Een woordvoerder zei dat het bedrijf in gesprek was met zowel grote als kleine Australische uitgevers. Maandag maakte de eerste grote Australische nieuwsorganisatie bekend een overeenkomst te hebben bereikt met de zoekmachine.

4. Wat doet Australië nu?

Minister Frydenberg, die de getroffen maatregel van Facebook "verkeerd" noemt, heeft gezegd dat de regering niet zal terugdeinzen en het wetsvoorstel alsnog wil invoeren. Ondertussen probeert het land met het sociale medium in gesprek te gaan, om te zorgen dat Australiërs in ieder geval weer bij de Facebook-pagina's van de overheid en hulpdiensten kunnen komen.

Een woordvoerder van Facebook heeft inmiddels tegen The Guardian gezegd dat de blokkering van niet-nieuwsorganisaties een vergissing is. Het sociale medium zegt in een verklaring dat overheidspagina's op het sociale medium geen hinder zouden moeten ondervinden van het gewijzigde beleid.