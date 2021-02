De app Clubhouse wint momenteel snel aan populariteit. Maar wat is het eigenlijk precies en wat kun je er allemaal mee?



Clubhouse is een sociaal medium dat vorig jaar april werd uitgebracht. Op dit moment is de app alleen beschikbaar voor iOS, maar de ontwikkelaars werken aan een Android-versie. Mensen moeten door andere gebruikers worden uitgenodigd om lid te kunnen worden.

De app draait om het voeren en beluisteren van audiogesprekken met anderen. Nadat je lid bent geworden, is het mogelijk om deel te nemen aan virtuele rooms (kamers), waar mensen kunnen praten en luisteren naar gesprekken van anderen. Vaak gaan de gesprekken over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld tech of sport.

De kamers kunnen openbaar of gesloten zijn. Ook is het mogelijk om gebruikers en kamers te volgen zodat je weet wanneer er nieuwe gesprekken plaatsvinden. Clubhouse beweert dat de gesprekken niet worden opgenomen. Helemaal waterdicht is dat niet: gebruikers kunnen er ook voor kiezen zelf het geluid op te nemen met hun telefoon.

App kreeg meer aandacht door bekende Amerikanen

Clubhouse was de eerste maanden vooral bekend in Silicon Valley, een gebied in de Verenigde Staten dat de thuisbasis is van grote bedrijven als Facebook, Google en Apple. De app kreeg de afgelopen maanden steeds meer aandacht, onder andere omdat steeds meer bekende Amerikanen er gebruik van maken.

Zo ging bijvoorbeeld Tesla-oprichter Elon Musk begin deze maand in gesprek met andere gebruikers van de app. Ook Facebook-baas Mark Zuckerberg dook vorige week op in Clubhouse, waar hij sprak over de toekomst van augmented reality en virtual reality.

Uit cijfers blijkt dat Clubhouse vorige week meer dan zes miljoen gebruikers had. In januari ging het nog om twee miljoen gebruikers en in mei vorig jaar waren het er slechts vijftienhonderd.

Concurrerende platforms werken aan soortgelijke functies

Concurrerende platforms werken ondertussen aan soortgelijke audiofuncties. Twitter test momenteel de dienst Spaces in een bètaversie en ook Facebook zou aan een eigen versie van Clubhouse werken.

In China is Clubhouse inmiddels geblokkeerd, vermoedelijk omdat Chinese gebruikers er zonder censuur over politieke onderwerpen konden praten. Zo kwamen de omstreden veiligheidswet in Hongkong en de heropvoedingskampen voor Oeigoeren in Xinjiang ter sprake.