De Consumer Electronics Show (CES), een van de grootste techbeurzen ter wereld, vond dit jaar vanwege het coronavirus online plaats. We zetten een aantal aankondigingen op een rij.

Transparante tv's en miniled

Televisies zijn traditiegetrouw goed vertegenwoordigd op CES en dat was dit jaar niet anders. LG toonde een opvallende tv: een model met een transparant scherm waarop beelden worden vertoond. Het scherm komt uit een kastje omhooggeschoven en biedt een transparantie van 40 procent. Daarmee moet de omgeving achter de tv beter worden weggefilterd dan bij al bestaande transparante tv's.

Fabrikanten presenteerden ook 4K- en 8K-televisies met miniled, een technologie die als de opvolger van lcd wordt gezien. Onder meer Samsung en LG maken dit soort tv's, die achter de pixels in beeld kleine ledlampjes hebben om het beeld te verlichten. De techniek moet voor een hoger contrast dan bij lcd en voor een hogere helderheid dan op oled-tv's zorgen.

De transparante televisie van LG. De transparante televisie van LG. Foto: LG Display

Brillen met schermen

Het augmentedrealitybedrijf Vuzix toonde een opvallende slimme bril op CES (pdf). Op de brillenglazen worden beelden zoals een routekaart geprojecteerd. In het montuur zitten cameraatjes, stereospeakers en microfoons. De bril is aan een smartphone te koppelen. Deze zomer moet hij verschijnen voor een nog onbekend bedrag.

Lenovo presenteerde de ThinkReality A3, een flinke AR-bril die aan een laptop gekoppeld wordt. De bril is gericht op mensen die veel met computers werken en daarvoor meerdere schermen gebruiken. Op de brillenglazen worden tot vijf extra virtuele computerschermen getoond.

De opvallendste virtualrealitybril van dit jaar is van Panasonic. De bril heeft een steampunkachtig ontwerp en is daarmee een stuk kleiner dan andere VR-brillen. De oledschermen bieden elk een resolutie van 2.560 bij 2.560 pixels. De bril wordt met een USB-C-kabel aan een telefoon of pc verbonden en werkt met 5G.

Panasonic toonde een compacte VR-bril. Panasonic toonde een compacte VR-bril. Foto: Panasonic

Gadgets in coronatijd

Er werd op CES ook ingesprongen op de coronacrisis. Een van die gadgets is een deurbel van Alarm.com die niet aangeraakt hoeft te worden om aan te bellen. De bezoeker gaat op de deurmat staan en als de camera dat registreert, gaat de bel vanzelf.

Een andere deurbel, Ettie van het bedrijf Plott, kan de temperatuur meten van degene die buiten staat. De bel werkt samen met een app en moet in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt verschijnen voor 300 dollar (248 euro).

Razer, bekend als maker van gameaccessoires, heeft een gezichtsmasker ontwikkeld. Project Hazel is een plastic masker waarmee de mond van de drager zichtbaar blijft. Daarnaast zitten er twee ventilatiegaten in, waar ook microfoons en luidsprekertjes in zijn verwerkt. Daarmee is de drager altijd goed te verstaan.

De uitschuiftelefoon komt eraan

Op CES worden nooit grote telefoons aangekondigd. Toch gaf LG al een blik in de toekomst. Het bedrijf werkt niet aan een opvouwbare telefoon, maar aan een smartphone waarvan het scherm uitgeschoven kan worden. Details zijn er overigens nog niet, de fabrikant toonde het toestel voor een paar seconden tijdens zijn presentatie. LG heeft ook al tv's die op die manier uitgeschoven kunnen worden.

OPPO en TCL werken ondertussen ook aan dergelijke telefoons. Zo lekten er vorig jaar nog afbeeldingen van het toestel van TCL uit.