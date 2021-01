Techbedrijven hebben de Amerikaanse president Donald Trump online de mond gesnoerd sinds de bestorming van het Capitool. Dit is hoe bekende bedrijven een week voor het einde van zijn ambtstermijn ingrepen.

Het bereik van Trump op sociale media is beperkt nadat aanhangers van de president afgelopen week het Amerikaanse Capitool bestormden. In een videoreactie sprak Trump zich uit tegen de bestorming, maar uitte hij ook waardering voor de bestormers. Daarnaast herhaalde hij onbewezen claims over verkiezingsfraude.

Techbedrijven zagen de berichten van Trump als opruiend en grepen in.

Trump niet meer welkom op Twitter

Twitter was het favoriete kanaal van Trump. Via zijn eigen account bereikte hij bijna 90 miljoen volgers. Het afgelopen jaar plaatste Twitter regelmatig labels bij berichten van de president waarin hij onbewezen beweringen deed.

Na de rellen in het Capitool schorste Twitter Trump voor twaalf uur van het platform. Om terug te keren moest hij drie tweets die de gedragscode van Twitter schonden verwijderen. Dat gebeurde, maar daarna plaatste de president twee nieuwe berichten waarmee hij wederom over de schreef ging.

Volgens Twitter zouden de berichten mensen ervan kunnen overtuigen dat de presidentsverkiezingen niet eerlijk verlopen zijn. Ook konden ze aanzetten tot acties die vergelijkbaar waren met de bestorming van het Capitool. Naar aanleiding daarvan (en wegens druk van binnen en buiten Twitter) werd het account van Trump vervolgens definitief geblokkeerd.

31 Trump tegen relschoppers: 'We houden van jullie'

Facebook en Instagram schorsen tot nader order

Op de avond van de bestorming verwijderden Facebook en Instagram dezelfde video van Trump die ook op Twitter was gewist. Ook werd het account van Trump 24 uur lang geschorst wegens het overtreden van de gedragsregels.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg schreef een dag later op zijn eigen pagina dat de schorsing verlengd zou worden. De verlenging duurt in elk geval twee weken, tot na de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten.

Geen video's op YouTube en Twitch

Ook YouTube verwijderde de reactievideo van Trump op de bestorming van het Capitool. Daar bleef het bij, tot YouTube woensdagochtend alsnog een schorsing doorvoerde.

Het bedrijf gaf Trump een eerste waarschuwing vanwege een video waarin volgens YouTube tot geweld werd opgeroepen. Hij mag als gevolg daarvan een week lang geen video's uploaden. Ook werden reacties onder zijn video's uitgeschakeld.

Op Twitch werd het kanaal van Trump op slot gezet. "Vanwege de bijzondere omstandigheden en de opruiende retoriek van de president, moeten we dit doen om onze gemeenschap te beschermen en om te zorgen dat Twitch niet wordt gebruikt om op te roepen tot geweld", schreef de dienst.

Amazon, Apple en Google weren Parler

Parler is een sociaal netwerk waar aanhangers van Trump bij elkaar kwamen. Ook Trump had er een account met ongeveer 2,5 miljoen volgers. Omdat de app gebruikt zou zijn om op te roepen tot geweld en om mensen aan te sporen tot de bestorming van het Capitool, besloten Apple en Google de app uit hun winkels te weren.

Later besloot Amazon de webhosting van Parler stop te zetten, waarna de site op zwart ging. Volgens Amazon deed het netwerk niet genoeg om aanzetten tot geweld van gebruikers tegen te gaan. Parler begon een rechtszaak tegen Amazon.

Hoe het nu verder gaat met de online accounts van Trump is afwachten. De meeste bedrijven beslissen na de inauguratie van Biden.