Hoewel bedrijven hun plannen voor 2021 nog niet hebben aangekondigd, is nu al duidelijk wat er zoal op techgebied gaat gebeuren. We zetten de grote verwachtingen op een rij.

Het coronavirus zorgde in 2020 voor wereldwijde lockdowns en lege fabrieken, waardoor bijvoorbeeld laptops, smartphones en televisies minder snel van de lopende band kwamen.

Inmiddels loopt de productie in China alweer enige tijd, waardoor nieuwe plannen en producten in het komende jaar vermoedelijk beter uit de verf gaan komen. Nieuwe plannen en wetgeving zorgen daarnaast voor nieuwe ontwikkelingen, die we hieronder bespreken.

Illegale uploaders worden misschien gewaarschuwd

Nederlanders die geregeld via torrents films uploaden worden dit jaar mogelijk gewaarschuwd door Stichting BREIN. Dat is de auteursrechtenorganisatie van plan.

Het is nog de vraag of dit ook gaat lukken: de stichting rekent hierbij op samenwerking met telecomproviders, die terughoudend reageerden op het plan. T-Mobile zei niet te willen meewerken, om zo de privacy van klanten te beschermen.

BREIN verzamelt sinds eind 2020 de IP-adressen van illegale uploaders. De organisatie kon bij navraag nog niet vertellen of sindsdien waarschuwingen zijn uitgedeeld, omdat directeur Tim Kuik ziek thuiszit met het coronavirus.

Strengere droneregels in Nederland

Eind december zijn nieuwe Europese droneregels in werking getreden. Wie een drone zwaarder dan 250 gram heeft, is verplicht deze te registreren bij de RDW en ook speciale vlieglessen te nemen.

Dit kan ertoe leiden dat meer mensen beboet worden voor onrechtmatig dronegebruik. Wie een te zware drone vliegt zonder registratie en cursus, overtreedt voortaan de wet.

Hevigere concurrentie op streamingmarkt

Het wordt nog drukker op de markt voor videostreamingdiensten. HBO Max komt bijvoorbeeld in 2021 naar Europa, en daarmee vermoedelijk ook naar Nederland. In 2021 streamt Warner Bros bij de dienst bioscoopreleases vanaf de dag dat ze op het witte doek te zien zijn.

Disney+ voegt later dit jaar de dienst Star, waarop films en series voor een volwassen publiek worden aangeboden.

Nintendo Switch Pro

Volgens geruchten wil gamebedrijf Nintendo dit jaar een verbeterde versie van zijn Switch-spelcomputer op de markt brengen. De Switch Pro heeft een scherm met hogere resolutie en ondersteunt op de televisie mogelijk zelf 4K-beelden.

Nintendo stelt zich terughoudend op rond de geruchten. Volgens topman Doug Bowser komt de spelcomputer niet snel, omdat de huidige Switch nog goed verkoopt.

Nieuwe beeldschermtechnologieën

Beeldschermfabrikanten willen komend jaar twee nieuwe technologieën introduceren: miniled en microled.

Bij miniled worden duizenden kleine backlights achter het scherm geplaatst, die het beeld op zeer specifieke plekken kunnen verlichten. Dit moet zorgen voor een hoger contrast dan bij lcd-displays.

Bij microled bestaat iedere pixel uit zijn eigen led's die individueel oplichten, waardoor zwartwaarden helemaal donker blijven. Deze techniek wordt gezien als opvolger van oled-tv's, maar dan met een kleinere kans op inbranding.

Steeds meer smartphones zonder opladers

Apple verkoopt sinds de iPhone 12 niet langer een stroomadapter bij het toestel. Verwacht wordt dat meer fabrikanten dit voorbeeld in het komende jaar zullen volgen.

Volgens geruchten zal Samsung als volgende de oplader uit de doos halen. Eerder bespotte de Koreaanse techreus zijn concurrent om dit besluit.

Nog geen snellere 5G

Het afgelopen jaar uitgerolde 5G-netwerk zal in 2021 nog geen significante snelheidsboost krijgen. Dat kan pas zodra extra frequenties beschikbaar worden gesteld, die naar verwachting pas in 2022 worden geveild.