Na een zomer met de nodige speculaties, bevestigde Microsoft dinsdag de komst van de Xbox Series X en S op 10 november. Hoewel ze slechts een letter van elkaar verschillen, zijn de twee gloednieuwe spelcomputers niet hetzelfde. Wij zetten de belangrijkste verschillen op een rij.

De Series S is een stuk goedkoper

De Series S is ten eerste ruim de helft kleiner dan de Series X. Niet voor niets wordt de S door Microsoft ook "de kleinste Xbox ooit" genoemd. Ook is de spelcomputer een stuk goedkoper dan zijn grote broer: 299 euro tegenover 499 euro.

De Series S is hiermee in lijn met de strategie van de Xbox One, de vorige generatie. Na enige tijd bracht Microsoft van deze spelcomputer ook een budgetmodel uit, namelijk de Xbox One S.

De disklade ontbreekt

Een van de grootste verschillen is dat de Series S geen disklade heeft voor fysieke games. Spellen kunnen worden gedownload en direct op de console worden geïnstalleerd. Dit betekent dat je als gebruiker aangewezen bent op de Microsoft Store. De techgigant stuurt hiermee waarschijnlijk in de richting van de Xbox Game Pass: een abonnementsdienst waarmee je voor een vast bedrag per maand alle games uit het aanbod kunt installeren.



De console van de Series S wordt standaard geleverd met 512 gigabyte aan opslagruimte. De X Series heeft daarentegen 1 terabyte aan opslagruimte, wat ongeveer twee keer zoveel is. Overigens kan de opslagruimte van beide spelcomputers uitgebreid worden met 1 terabyte.

De X heeft aanzienlijk meer grafische rekenkracht

Hoewel de rekenkracht van de processor en de kloksnelheid van de spelcomputers niet veel verschilt, levert de S wel een hoop grafische rekenkracht in ten opzichte van de X. De S ondersteunt maximaal een 1440p-resolutie – de X zo'n 4K. De Series S kan beelden wel upscalen naar 4K-resolutie.



Overigens is de S daarmee wel een aardige verbetering ten opzichte van de Xbox One S, die 1080p-beeld ondersteunt. In de praktijk zal de X echter de mooiste graphics weergeven.



Kun je wel dezelfde games spelen op de X en de S? Jazeker, op beide consoles speel je alle games van de volgende generatie. Al is het zeer waarschijnlijk dat de games er een stukje beter uitzien op de X vanwege de grafische rekenkracht.

Een aantal bekende titels die uiteindelijk speelbaar zullen zijn op de nieuwe Xbox-consoles: Halo Infinite, Assassin's Creed: Valhalla, The Lord of the Rings: Gollum, Battlefield 6, FIFA 21 en Resident Evil 8.

Welke moet ik kopen?

Dat hangt uiteraard af van je wensen. Voor de verknochte gamer zal het een verschil van dag en nacht zijn. Toch beloven zowel de X als de S stevige spelcomputers te zijn waarop je alle nieuwe generatie games kunt spelen.

De S is een stuk betaalbaarder, terwijl de X een rekenmonster is met mooiere graphics en ruimte voor fysieke games. Hou er rekening mee dat je reeds aangeschafte games op schijf niet op de Series S kunt spelen.