Apple en Epic Games, de maker van de populaire game Fortnite, liggen met elkaar in de clinch. De reden: Epic verzet zich tegen de zogenoemde 'Apple-belasting', een commissie van 30 procent die Apple eist voor digitale aankopen op iPhones. Echter, Epic blijkt niet de enige die klaagt over Apples machtspositie. Grote spelers als Spotify, Tinder en Facebook scharen zich achter de gamegigant.

Epic protesteerde tegen deze commissie door een eigen betaalsysteem toe te voegen aan Fortnite op iOS en Android. Op deze manier konden spelers buiten Apple om in-appaankopen doen zonder dat Epic commissie afdraagt. Dit staat haaks op het beleid van Apple en Google, die eisen dat gebruikers louter hun betaalsystemen gebruiken. De techreuzen claimen dit nodig te hebben om de kosten van hun appwinkels te dekken en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Als reactie werd Fortnite uit de appwinkels geknikkerd. Direct daarna sleepte Epic zowel Apple als Google voor de rechter. Ook hoopt de Fortnite-maker hiermee te voorkomen dat Apple de ontwikkelaarslicentie schrapt, wat op 28 augustus staat gepland. Zonder licentie zou Epic geen enkele game meer kunnen indienen bij Apple.

Epic is niet het eerste bedrijf dat zich hierover uitspreekt. Zo uit Spotify al langer kritiek op het beleid en trok het vorige maand zelf aan de bel bij de Europese Commissie. De muziekstreamingsdienst beweert dat Apple de App Store gebruikt om innovatie te onderdrukken en de keuze van de consument te beperken ten gunste van de eigen dienst Apple Music. "Als we deze belasting betalen, zou het ons dwingen om de prijs van ons Premium-lidmaatschap kunstmatig te verhogen tot ruim boven de prijs van Apple Music", aldus CEO Daniel Ek.

'Apple is een dominant platform'

Hier kan Match Group, de eigenaar van datingapps zoals Tinder en Hinge, zich in vinden: "Apple is een partner, maar ook een dominant platform dat de overgrote meerderheid van de consumenten op deze manier dwingt om meer te betalen voor apps van derden", verklaart een woordvoerder van Match Group tegen The Verge.

Ook Facebook sprak zich eerder deze maand uit over het commissiebeleid. Om kleinere bedrijven tegemoet te komen in de coronacrisis wilde het platform tevergeefs met Apple onderhandelen over een lagere afdracht voor betaalde livestreams.

Amazon wist onder commissie uit te komen

Als reactie op alle kritiek laat een woordvoerder aan The Verge weten het "teleurstellend" te vinden dat "een handjevol bedrijven een gratis ritje willen en niet volgens dezelfde regels willen spelen als iedereen". Toch is het Amazon eerder dit jaar wel gelukt om onder de commissie uit te komen. Apple stemde ermee in dat de opbrengst van de Amazon Prime-app waarin klanten digitale films en series kunnen huren, volledig naar Amazon gaat.

Vooralsnog gaat dit niet op voor de streamingsdienst Netflix, die het om deze reden onmogelijk heeft gemaakt op een abonnement af te sluiten in de app.

Wanneer de rechtszaken tegen beide techreuzen gepland staan en hoelang dit ongeveer zal duren, is nog niet bekend. In de tussentijd onderzoekt onder andere de Europese Commissie de appwinkel van Apple wegens machtsmisbruik.