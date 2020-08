Het was groot nieuws in de Verenigde Staten: president Donald Trump heeft sinds zaterdag een heus Triller-account. Met de stap naar de Amerikaanse videoapp wil Trump waarschijnlijk een schot lossen in zijn strijd met muziekapp TikTok. Maar wat is deze 'TikTok voor volwassenen'-app eigenlijk?

De populaire muziekvideoapp TikTok dreigt binnen enkele maanden uit de Verenigde Staten te verdwijnen. Trump wantrouwt de app, waarvan het moederbedrijf uit China komt. Verschillende Amerikaanse bedrijven wedijveren momenteel over de kans om de Westerse tak van de app over te nemen.

Maar in de Verenigde Staten bestaan al langer enkele TikTok-rivalen. Muziekapp Triller, sinds dit weekend ook platform voor een account van Trump, is één van de grootste gegadigden.

De Amerikaanse app bestaat al sinds 2015, twee jaar voordat TikTok in de Verenigde Staten op de markt kwam. De app was oorspronkelijk bedoeld voor het maken van playbackvideo's door zowel normale gebruikers als muzikanten.

Triller werkt met kunstmatige intelligentie

Al snel werd Triller uitgebreid tot een sociaal netwerk, waarin gebruikers net als op TikTok allerlei video's kunnen maken op de muziek. De video's zijn elk vijftien seconden lang.

Voor Triller is de muziek van het grootste belang: het bedrijf verdient het meeste van zijn geld aan contentpartnerschappen en deals met influencers, niet aan advertenties.

Het verkooppunt waar de app het meeste mee pocht, is de kunstmatige intelligentie. Het programma bevat namelijk een speciaal knip-en-plak algoritme dat zelfstandig een muziekvideo kan samenstellen uit een aantal clips.

Hoe werkt Triller dan?

Het is vrij simpel. Je start de app op en zoekt een nummer op. Daar kies je een fragment van 15 seconden uit. Je kan zowel gebruikmaken van de muziekbibliotheek van Triller als van muziek op je eigen telefoon.

Vervolgens neem je een video op. Dat kan er ééntje zijn, maar je kan er ook voor kiezen om meerdere clips op te nemen. De clips zijn eenvoudig te bewerken met emojis en tekeningen.

Met een klik op de 'Shuffle'-knop zet je het algoritme aan. Die zoekt de beste stukjes uit de verschillende clips uit, die het beste op de beats van de muziek passen. Vervolgens kun je zelf nog wat schuiven in het eindproduct.

Andere gebruikers kunnen vervolgens commentaar leveren of muziek overnemen uit je video's. Je kan overigens hetzelfde doen voor video's zonder muziek. Met deze 'social video's' kan je opnemen wat je zelf wil.

Waarom kiest Trump voor Triller?

De app kent niet heel andere functies dan andere apps op de markt, zoals Byte en Instagram Reels. Wel is hij, anders dan TikTok, van Amerikaanse makelij en op dit moment deels in handen van Hollywood-producer Ryan Kavanaugh.

Triller wil zich profileren als "TikTok voor volwassenen" en zegt anders dan TikTok een doelgroep van twintigers na te streven. De insteek lijkt aan te slaan: sinds begin augustus is Triller de meest gedownloade gratis app in de App Store in 85 landen, aldus Forbes. TikTok blijft steken op nummer drie.

Verschillende bekende TikTokkers zijn de afgelopen maanden ook Triller gaan gebruiken. Sterker: TikTok-ster Josh Richards is sinds kort zelfs topman bij het bedrijf. Muzikanten als Snoop Dogg, Lil Wayne en Justin Bieber zijn ook aanwezig op het platform.

Inmiddels is de app 250 miljoen keer gedownload - voor TikTok ligt dat aantal op 2 miljard. 65 miljoen mensen gebruiken de app ook actief.

Trump gebruikt de app tot nu toe vooral om uit te halen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Hij plaatste afgelopen weekend drie video's, waarvan twee over Biden.