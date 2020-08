Epic Games staat lijnrecht tegenover Apple en Google, nadat beide techbedrijven Fortnite uit hun appwinkels hebben gehaald. Wat is er gebeurd en wat schuilt erachter? We zetten de feiten op een rij.

Op 13 augustus voegde Epic Games een nieuwe optie toe aan Fortnite op iOS en Android. Spelers konden voortaan digitale extra's in de game buiten Apple om kopen, door gebruik te maken van een nieuw betaalsysteem. Daarbij kregen spelers ook meteen een korting van 20 procent.

De studio omzeilde op die manier Apples en Googles huidige beleid. Gamemakers zijn op iOS en Android verplicht om betaalsystemen van de techreuzen te gebruiken, waarbij een commissie van 30 procent wordt geïnd. Die zou nodig zijn om onder andere de kosten van de App Store en Play Store te dekken.

Omdat Fortnite de regels van zowel Google als Apple overtrad, besloten de bedrijven om het spel uit hun digitale winkels te halen. Tot nu toe is het niet mogelijk om Fortnite op een iPhone te installeren. Op Android is het spel nog wel beschikbaar, maar via een omweg buiten de winkel van Google om.

Kon Epic Games dit zien aankomen?

Waarschijnlijk wel, en alles wijst er op dat het bedrijf rekende op deze uitkomst. Epic Games-topman Tim Sweeney was in het verleden vaak kritisch op het beleid van Apple, omdat het volgens hem te veel geld in beslag nam.

Vrijwel direct nadat Apple als eerste het spel uit zijn winkel haalde, reageerde de gamemaker door een kritische video in Fortnite uit te zenden, die daar door miljoenen mensen gezien werd. In deze parodie op Apples oude 1984-reclame wordt de techgigant vergeleken met een totalitaire staat.

48 Nineteen Eighty-Fortnite

De video werd gevolgd door een aanklacht, waarna het bedrijf ook Google voor de rechter sleepte nadat op Google Play het spel was verwijderd. Zowel de video als de rechtbankpapieren stonden al klaar.

Door de regels van Google en Apple te overtreden en het spel te laten wissen, wil de gamestudio van Fortnite een voorbeeld stellen: dit gebeurt er met apps die de regels van de twee grootste smartphonebedrijven niet volgen. Daarmee was de update een valstrik om een conflict uit te lokken.

Waarom doet Epic Games dit?

Met de rechtszaak hoopt Epic Games de regels van de appwinkels te veranderen, zodat softwaremakers bijvoorbeeld niet meer zo'n hoge commissie hoeven te betalen. In beide aanklachten stelt de gamereus dat 30 procent veel te hoog is.

In het geval van Apple is er geen alternatief: apps voor iPhones en iPads mogen alleen in de App Store worden aangeboden. Epic Games hoopt door de rechtszaak ook de mogelijkheid te krijgen een eigen appwinkel op iOS te openen, iets dat Apple tot op heden niemand heeft toegestaan.

"We vechten voor de vrijheid van iedereen die een smartphone heeft gekocht", verduidelijkt Sweeney op zijn Twitter-account. "Zodat zij ooit zelf kunnen kiezen vanuit welke bron ze apps kunnen installeren."

De in Fortnite uitgezonden video helpt ondertussen om de publieke opinie over de ruzie te beïnvloeden. Miljoenen gamers kregen in een video te horen dat Apple de boosdoener is, die door Epic Games zal worden bestreden. Diezelfde gamers worden aangespoord zich in de discussie te mengen onder de hashtag #FreeFortnite.

Wat vinden Apple en Google hier van?

Een woordvoerder van Apple vindt het "spijtig" dat het gamebedrijf ervoor had gekozen de regels te overtreden. Die regels bestaan volgens de techgigant om gebruikers veilig te houden: door betalingen via Apple te laten lopen, zou de kans op oplichting of andere problemen kleiner zijn.

Apple benadrukt dat de regels voor ieder bedrijf hetzelfde zijn en er daarom een eerlijke markt bestaat. Een verklaring van Google herhaalt dit punt: de zoekreus heeft "consequente regels voor alle spellen, om gebruikers veilig te houden."

Wat gaat er nu gebeuren?

De rechtszaken tegen Apple en Google moeten nog starten. Hoe lang deze juridisch processen in beslag nemen is nog niet bekend. Maar omdat een uitspraak een precedent kan scheppen dat de appwinkels compleet kan veranderen, is de kans groot dat de drie betrokkenen na een oordeel in beroep zullen gaan.

Ondertussen wordt de App Store van Apple ook onderzocht voor machtsmisbruik door onder meer de Europese Commissie. Bedrijven zoals Spotify vinden de commissie van 30 procent oneerlijk, omdat Apples eigen diensten dat extra bedrag niet hoeven te betalen. Hierdoor heeft bijvoorbeeld Apple Music een makkelijkere marktpositie op iPhones.

De kans is in elk geval klein dat Fortnite snel weer beschikbaar is in de App Store en Play Store.