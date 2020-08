Voor wie het nog niet gemerkt had: het is deze week uitzonderlijk warm. Nou staat op je smartphone al standaard een weerapp geïnstalleerd, maar voor wie tot in detail wil weten hoelang deze hitte nog aanhoudt zijn er uitgebreidere alternatieven beschikbaar. We zetten vijf handige apps op een rij.

What The Forecast?!!

What The Forecast?!! geeft je de weersverwachting recht voor zijn raap en een tikkeltje grof. Bij de 34 graden van maandag vertelde de app dat het buiten voelt "als een hete scheet". Als je geen internetverbinding hebt, vertelt de app de weersverwachting in de hel.

Je kan in de instellingen aangeven hoe grof je wilt dat de app is: PG (mogelijk niet geschikt voor jonge kinderen), PG-13 (mogelijk niet geschikt voor kinderen onder de dertien jaar), of R (eigenlijk niet geschikt voor kinderen onder de zeventien jaar). Daarnaast geeft de app een keuze uit computerstemmen met verschillende Engelse accenten die de weersverwachting voorlezen.

Naast de speelse insteek van de app is deze ook praktisch in gebruik. De app heeft een handige en overzichtelijke interface die onder meer de temperatuur, wind, luchtvochtigheid en uv-index laat zien. De app is gratis, maar wie hem zonder advertenties wil gebruiken moet daarvoor eenmalig 1,99 dollar betalen.

Download What The Forecast?!! voor Android of iOS

Hello Weather

Hello Weather is een overzichtelijke weerapplicatie. De interface van de app is zo opgesteld dat je in een oogopslag kunt zien welk weer het nu is en wat er de komende week verwacht wordt. Hoewel de app alleen in het Engels beschikbaar is, klopt de weerinformatie ook voor Nederland. In de instellingen is het mogelijk om uitgebreide windinformatie in te schakelen en om de windsnelheid in knopen te laten zien.

Hoewel Hello Weather geen advertenties toont, moeten gebruikers een abonnement van 8,99 euro per jaar afsluiten om functies zoals weerkaarten en regenmeldingen te activeren. Voor dat bedrag krijg je ook de mogelijkheid om tussen meerdere meteorologische bronnen te wisselen, waardoor je de vrijheid hebt om de volgens jou meest kloppende bron te gebruiken.

Download Hello Weather voor Android of iOS

Windy

Voor watersporters, zeilers, of mensen die graag een duik nemen in de zee is Windy een aanrader. Het is de meest uitgebreide app van de vijf en bestaat uit veel verschillende weerkaarten. Zo heeft de app een kaart die precies laat zien waar de wind op jouw locatie vandaan komt, wat de temperatuur is, hoe warm het zeewater is, hoe de luchtkwaliteit is en is er een kaart die de deining van de golven laat zien.

De app geeft heel gedetailleerde informatie. Wel zijn sommige kaarten wat lastig om af te lezen voor een leek. Windy is een gratis app zonder advertenties maar gebruikers die een sneller werkende app willen, kunnen ervoor kiezen om een premiumabonnement af te sluiten. Dit kost 3,49 euro per maand.

Download Windy voor Android of iOS

Carrot Weather

Carrot Weather heeft, net zoals What The Forecast?!! een speelsere aanpak bij het brengen van zijn weerinformatie. Hier worden de huidige verwachting en temperatuur namelijk vergezeld door een korte, grappige tekst. Zo noemt de app je een 'meatbag', suggereert hij bij slecht weer dat je een lijk probeert te verbergen en bedreigt hij je als je binnen blijft bij goed weer.

Achter die jolige ondertoon schuilt een goed aanpasbare app, waarin je onder meer de widgets voor op het beginscherm van je telefoon naar eigen smaak kunt aanpassen. Ook kun je een abonnement afsluiten om te mogen kiezen uit meerdere weerbronnen, net als bij Hello Weather. De app is gratis op Android, maar op iOS moet je 5,49 euro betalen voordat je de app kunt downloaden.

Download Carrot Weather voor Android of iOS

WeatherBug

WeatherBug heeft een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface en bestaat naast een weersvoorspelling uit verschillende kaarten die het weer in je omgeving laten zien, zoals een kaart voor neerslag, en heeft de app een kaart die laat zien hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de omgeving.

Een toffe functie van WeatherBug is de onweermelder die vertelt hoe ver de dichtstbijzijnde onweersbui van jou vandaan is. Op een kaart is te zien waar recent een blikseminslag is geweest. Je kan in de instellingen van de app aangeven dat je een pushmelding wil ontvangen als onweer dicht bij jou in de buurt komt.

WeatherBug is gratis maar biedt ook een premiumversie voor 4,49 euro per jaar waarbij geen advertenties worden getoond.

Download WeatherBug voor Android of iOS