Google heeft 2,1 miljard dollar (1,89 miljard euro) neergeteld voor Fitbit, de maker van fitnesstrackers. Waarom wil Google Fitbit in handen krijgen? En heeft de overname invloed op de gezondheidsdata van gebruikers?

Wat is er aan de hand?

Google heeft in november 2019 aangekondigd Fitbit te willen overnemen. Met de overname betreedt Google de markt voor smartwatches en fitnesstrackers. Daarmee gaat het bedrijf de concurrentie aan met onder meer Samsung, Apple, Garmin en Xiaomi.

Maar er spelen vragen over wat deze overname betekent voor de gezondheidsdata van Fitbit-gebruikers. De Europese Commissie (EC) is daarom een officieel onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich specifiek op zorgen dat Google gezondheidsdata van Fitbit mogelijk gaat gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties, ook al heeft Google beloofd dit niet te gaan doen.

Met de gezondheidsdata van Fitbit-apparaten krijgt Google volgens de EC een belangrijk voordeel op de markt voor online advertenties. Google heeft op dit gebied al een dominantie marktpositie en als Google gezondheidsdata zou inzetten voor het personaliseren van advertenties, zou het voor concurrerende bedrijven nog moeilijker worden om een vergelijkbare advertentiedienst aan te bieden. Dan kunnen zij bijna niet meer opboksen tegen Google.

De fitnesstrackers van Fitbit slaan informatie op over de gezondheid en activiteiten van gebruikers. (Foto: Fitbit)

Wat heeft de overname voor invloed op mijn gezondheidsdata?

De Fitbit-apparaten slaan veel data op van gebruikers, zoals hun leeftijd, gewicht, hartslag, hoeveel stappen ze op een dag hebben gezet, hoe ze vannacht hebben geslapen en ga zo maar door. Die data zijn heel handig, want die kunnen je als Fitbit-gebruiker helpen bij het sporten, gezond te leven of om doelen te halen.

Maar bij een overname door Google zouden deze gezondheidsdata dus in handen komen van de techgigant. Privacywaakhonden trokken eerder dit jaar aan de bel omdat ze bang zijn dat Google daarmee te veel data over zijn gebruikers in handen krijgt. Google heeft al veel data van gebruikers tot zijn beschikking, daar zou deze gezondheidsdata dan nog bijkomen.

Wat heeft dat met advertenties te maken?

Google gebruikt nu al data van gebruikers om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden. Als een gebruiker is ingelogd op zijn Google-account en bijvoorbeeld een reiswebsite bezoekt op zijn computer op het werk, kan diegene 's avonds op zijn telefoon advertenties zien voor vluchten naar Parijs.

Privacywaakhonden zijn bang dat de gezondheidsdata van Fitbit-apparaten ook gebruikt gaan worden om Google-advertenties op specifieke personen te richten. Zo zou Google aan de hand van de Fitbit-data bijvoorbeeld kunnen zien dat jij al twee maanden niet meer gesport hebt, en je vervolgens advertenties van sportscholen kunnen tonen. Of zou Google kunnen zien dat je BMI wat hoog is, en je advertenties van dieetboeken kunnen laten zien.

Apple was volgens marktonderzoeker International Data Corporation (IDC) 2019 veruit de grootste speler op de wearables-markt, gevolgd door Xiaomi en Samsung. Het bedrijf achter de Apple Watch had bijna 32 procent van de markt in handen. (Foto: Kieskeurig.nl)

Volgens de Europese Commissie geven data die verzameld worden via wearables, zoals fitnesstrackers, een belangrijk voordeel op de online advertentiemarkt. "Dit zou concurrentie op de advertentiemarkt in de weg kunnen staan", aldus de EC. "Wat uiteindelijk ten koste zou gaan van adverteerders en uitgevers die te maken zouden krijgen met minder mogelijkheden en hogere prijzen."

De Europese consumentenorganisatie BEUC waarschuwde in mei al in een rapport voor de mogelijke gevolgen voor consumenten. De overname "kan innovatie en de keuze van de consument schaden op verschillende markten". Niet alleen concurrenten op de advertentiemarkt hebben er last van, maar ook de consument merkt de gevolgen. Als minder bedrijven toetreden tot de markt, heeft de consument ook minder bedrijven om uit te kiezen.

Wat zegt Google hier zelf over?

Google beloofde rond de bekendmaking van de overname al geen gezondheidsdata te gebruiken voor Google-advertenties. Volgens Google gaat de overname "om apparaten, niet om data".

In augustus zette het bedrijf de belofte kracht bij door te zeggen bereid te zijn tot juridisch bindende afspraken hierover: "We hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt dat we de gezondheidsdata van Fitbit-gebruikers niet inzetten voor Google-advertenties. We hebben recent geopperd een juridisch bindende toezegging aan de Europese Commissie te doen over het gebruik van Fitbit-data."

Google beargumenteert dat de overname van Fitbit goed is voor de markt van smartwatches en fitnesstrackers. Het bedrijf noemt de merken Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Huawei en Xiaomi en zegt dat toevoeging van "de combinatie van hardware-inspanningen van Google en Fitbit leidt tot een toename van concurrentie".

De Europese Commissie beslist uiterlijk 9 december 2020 of de overname van Fitbit door mag gaan.