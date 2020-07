Mark Zuckerberg van Facebook, Sundar Pichai van Google, Jeff Bezos van Amazon en Tim Cook van Apple verschijnen woensdagavond voor het eerst samen voor een antitrustcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Waarom zijn zij opgeroepen voor deze hoorzitting?

De hoorzitting draait om de vraag hoe dominant de bedrijven zijn op het gebied van online retail, smartphonesoftware, sociale media en zoeken. De commissie van het Huis van Afgevaardigden verzamelt al ongeveer een jaar informatie over grote technologiebedrijven. Sinds juni hebben kleinere bedrijven als getuigen verklaringen over de praktijken van de techgiganten afgelegd.

Nu verschijnen de CEO's van de vier bedrijven bij een hoorzitting om vragen van de commissie te beantwoorden. Een belangrijk doel van de hoorzitting is bepalen of wetten gewijzigd moeten worden om problemen op het gebied van concurrentie aan te pakken.

Dit is wat de techgiganten woensdagavond voor hun kiezen kunnen krijgen.

Amazon

Het panel wil Amazon-CEO Bezos spreken over het vermeende gebruik van data van externe verkopers op het platform. Volgens een onderzoek van The Wall Street Journal gebruikt de internetgigant data van verkopers op Amazon om zelf producten te ontwikkelen. Het bedrijf ontkent dit en zegt strenge regels te hanteren voor de bescherming van data van verkopers en klanten.

Bezos zou eerst niet bij de hoorzitting aanwezig zijn, maar is toch overstag gegaan. De andere CEO's hebben eerder getuigenissen afgelegd, maar voor Bezos is dit de eerste keer. Dat de CEO's van de vier techgiganten tegelijkertijd aan een hoorzitting - zij het digitaal - deelnemen, is sowieso een unieke gebeurtenis.

Apple

Apple ligt onder vuur vanwege de manier waarop het bedrijf de App Store beheert. Volgens The New York Times is de commissie van het Huis van Afgevaardigden "overspoeld" met vragen, documenten en brieven van concurrenten.

Zo heeft Spotify vragen over de dominantie van Apple in de App Store ingediend. De streamingdienst heeft vorig jaar bij de Europese Commissie geklaagd over de "oneerlijke" regels die Apple op zijn platform zou hanteren.

Apple eist een commissie van 30 procent op aankopen die via het Apple-betaalsysteem gedaan worden. Spotify wordt daardoor benadeeld ten opzichte van Apples concurrerende muziekdienst Apple Music, die de 30 procent toelage niet hoeft te betalen.

Facebook

Bij Facebook wordt onderzocht of het bedrijf een monopolie op het gebied van sociale netwerken heeft. Het concern is eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp en is van plan om deze samen te voegen tot één groot sociaal medium.

Daarnaast heeft Facebook door de jaren heen verschillende kleine en grotere bedrijven opgekocht. Zo kocht Facebook eerder dit jaar nog gifjesplatform GIPHY voor 400 miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro). GIPHY is met veel andere apps verbonden, wat het voor Facebook interessant maakte om het platform te kopen.

Via verbindingen met andere apps kan Facebook namelijk nog meer data van gebruikers verzamelen om nog gerichter advertenties te verkopen. Dit leidde tot veel kritiek. Volgens de Democraat Elizabeth Warren is Facebook "erop uit om meer en meer data van ons te verzamelen".

Google

Alphabet, het moederbedrijf van Google, is het onderwerp van concurrentieonderzoeken in zowel de VS als de EU. Deze zijn onder meer gericht op Googles dominante positie op het gebied van online advertenties, zoeken en smartphonesoftware.

Google heeft besturingssysteem Android in handen, is eigenaar van een populaire zoekmachine en is een grote speler op de advertentiemarkt. In Europa heeft het bedrijf al meerdere miljardenboetes voor zijn kiezen gekregen. Google is beboet voor onder meer machtsmisbruik met de gelijknamige zoekmachine en het besturingssysteem Android.

Pichai zal waarschijnlijk worden gevraagd hoe hij een eerlijke (advertentie)markt in stand houdt. Het is de verwachting dat het Huis van Afgevaardigden daar meerdere dingen over te zeggen heeft.

De hoorzitting is woensdagavond via een livestream te volgen. Naar verwachting brengt het Huis van Afgevaardigden in de maanden na de hoorzitting een rapport met de bevindingen van het onderzoek naar buiten.