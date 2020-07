KPN en T-Mobile zetten dinsdag hun 5G-netwerk aan. 5G moet mobiel dataverkeer op termijn een stuk sneller gaan maken, maar wat ga jij hier nu al van merken?

Vorige week werd de veiling voor de eerste 5G-frequenties in Nederland afgerond. Onder meer de 700MHz-frequentie ging onder de hamer. Deze frequentie kan gebruikt worden om het 5G-netwerk landelijk uit te rollen.

De vergunningen voor de frequentie worden dinsdag vrijgegeven. T-Mobile en KPN hebben daarop besloten het 5G-netwerk direct op beperkte schaal te activeren.

Wat merk ik hiervan?

5G moet het dataverkeer op je telefoon een stuk sneller maken en ervoor zorgen dat meer apparaten tegelijk op een netwerk aangesloten kunnen worden dan op een 4G-netwerk. Maar om deze hoge snelheden te bereiken, hebben de providers de 3,5GHz-band nodig. Deze band wordt in 2022 pas geveild, omdat die nu nog gebruikt wordt voor een afluisterstation van Defensie in Friesland.

De 5G die nu wordt geactiveerd, brengt dus nog niet de beloofde hoge snelheden met zich mee. T-Mobile-gebruikers die 5G kunnen gebruiken, gaan wel wat verschil merken ten opzichte van 4G, maar het is nog geen significant verschil.

"Het is een groeiproces", vertelt een woordvoerder van T-Mobile. "Je gaat iets merken van een wat hogere snelheid, maar er gaan ook nog veel dingen overlappen met 4G. In de loop van de jaren wordt het verschil tussen 4G en 5G steeds groter."

KPN gaat de geveilde 700MHz-banden in combinatie met vernieuwde zendmasten gebruiken om de downloadsnelheid voor zowel 4G- als 5G-gebruikers met 50 procent te verhogen. Daarnaast krijgen mensen met een 5G-telefoon er ook een wat hogere uploadsnelheid bij. Maar "in 2022 gaan we pas een echte significante verhoging van de snelheid zien op mobiel", aldus een woordvoerder van KPN.

Waar en wanneer kan ik 5G gebruiken?

KPN activeert 5G in het "grootste deel" van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en "stukken daartussen". Ook in Eindhoven wordt 5G beschikbaar gesteld. Op een kaart van KPN is te zien in welke gebieden 5G vanaf dinsdag actief is. KPN zegt dat klanten volgend jaar landelijk van 5G kunnen gebruikmaken.

T-Mobile begint met de activatie van het netwerk in Den Haag en gaat de dekking daarna uitbreiden naar andere steden in Nederland. T-Mobile wil zijn 5G-netwerk in 2020 landelijk dekkend hebben.

VodafoneZiggo biedt al een tijdje 5G aan via frequentiebanden die nu voornamelijk voor 4G gebruikt worden. Dat levert een relatief kleine verhoging van de snelheid op. De provider laat aan NU.nl weten van plan te zijn ook de 700MHz-banden voor 5G in te zetten, al is daar nog "geen specifieke timing" voor. 5G van VodafoneZiggo heeft nu in Nederland een dekking van 80 procent, laat een woordvoerder weten.

Moet ik daarvoor een andere telefoon en abonnement aanschaffen?

Om van het 5G-netwerk gebruik te kunnen maken, moet je beschikken over een telefoon met een chip die het 5G-netwerk ondersteunt. Verschillende Android-fabrikanten bieden zulke smartphones al aan.

Daarnaast is een passend abonnement nodig. Vanaf dinsdag krijgen klanten met een T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus-abonnement automatisch toegang tot 5G. Gebruikers met een T-Mobile Go-abonnement zonder Unlimited, kunnen 5G-toegang als optie toevoegen aan hun abonnement.

Bij KPN hoeft een klant niet een nieuw 5G-abonnement af te sluiten. De provider heeft bestaande abonnementen '5G-ready' gemaakt. KPN houdt de prijzen voor 5G voor nu gelijk aan 4G, omdat het nieuwe mobiele netwerk nu nog geen grote meerwaarde heeft. KPN biedt wel verschillende nieuwe 5G-diensten voor zakelijke klanten aan.