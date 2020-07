De razend populaire app die bekend staat om zijn korte dans- en playbackvideo's gaat in de ban. Althans, als het aan Mike Pompeo ligt, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij zou een verbod op de videoapp TikTok overwegen, omdat de app volgens hem informatie deelt met de Chinese overheid. Hoe zit dit precies - en is een verbod wel realistisch?

Pompeo's standpunt is niet uniek. In India is de app al verboden en Australië zou de app mogelijk willen ook blokkeren. Voor zowel de Verenigde Staten als Australië geldt al dat TikTok niet gebruikt mag worden door het leger en de marine. Ook uitte Amazon afgelopen week 'per ongeluk' zijn bezorgdheid in een mail richting het personeel met de oproep de app te verwijderen.

De reden? De Chinese overheid zou met de scepter zwaaien over de app. Pompeo is zelfs bang dat de Chinese regering op deze manier Amerikaanse burgers wil bespioneren en hun privégegevens wil opslaan. Overigens houdt Trump er zo zijn eigen redenen op na om TikTok in de ban te doen: China straffen voor de manier waarop het land handelde tijdens de corona-uitbraak. De VS is inmiddels het zwaarst getroffen land als het gaat om het aantal besmettingen en coronadoden.

Volgens TikTok is er echter niet zoveel aan de hand. De app zou namelijk alle Amerikaanse gebruikersgegevens in de VS opslaan en een back-up in Singapore hebben. Ook zouden de datacentra buiten China liggen, waardoor geen van de gegevens onder de Chinese wet valt. In een reactie op Pompeo heeft een TikTok-woordvoerder bovendien laten weten dat er nooit gebruikersgegevens aan de Chinese overheid zijn verstrekt - en dat zij dit ook niet van plan zijn.

Gaat dat verbod er ook komen?

Onmogelijk is het niet, al is het volgens analisten niet zo simpel om het verbod daadwerkelijk door te voeren. Eerst zal er juridisch gezien een goede basis moeten zijn om zowel Apple als Google te verzoeken om TikTok uit hun appwinkels te verwijderen.

Wayne Lam, een onafhankelijke technologieanalist, laat aan CNET weten dat "de techgemeenschap heel terughoudend zal zijn om dit verbod te accepteren". Hun angst is dat het in de toekomst - aan de hand van dit verbod - ook makkelijker wordt voor de overheid om andere apps te verbieden. Daarnaast kunnen gebruikers de Google Play Store omzeilen, waardoor het verbod niet waterdicht is.

Lam vertelt ook dat de Amerikaanse regering het verkeer naar TikTok zou kunnen blokkeren, maar dat dit "gezien het rechtsstelsel waarschijnlijk niet zal lukken". Momenteel is er ook geen wet die de overheid kan machtigen om Amerikanen te verbieden de app te gebruiken. Tot slot is het verbod lastig te handhaven voor gebruikers die de app al op hun telefoon hadden geïnstalleerd; de dienst is voor hen nog beschikbaar, zo bleek in India.