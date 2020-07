Nederlanders gaan weer voorzichtig op vakantie in Europese landen. In een aantal landen om ons heen is al een corona-app in gebruik genomen, om mensen te kunnen waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van een COVID-19-patiënt. We zetten op een rij wat de status van corona-apps in de belangrijkste Europese vakantielanden is.

Hoe werkt een corona-app?

De precieze werking kan per app verschillen, maar de meeste werken op een vergelijkbare manier.

Via de bluetoothverbinding op je telefoon wordt gekeken bij welke smartphonegebruikers die de corona-app eveneens hebben geïnstalleerd je in de buurt komt. Wanneer je een andere gebruiker tegenkomt, slaat de app een unieke code op die aan een gebruiker gekoppeld is. Op het moment dat iemand positief test op het virus, kunnen gebruikers die in de buurt zijn geweest een melding krijgen.

Alle apps die op dit moment in Europa gebruikt worden, slaan data anoniem op.

Europese samenwerking

De corona-apps worden afzonderlijk per Europees land ontwikkeld en verzamelen in eerste instantie alleen gegevens van gebruikers van de betreffende app. Het is de bedoeling dat de apps uiteindelijk ook onderling kunnen communiceren via Europese samenwerking.

Denemarken - Smittestop

De Deense app wordt actief gebruikt

Smittestop is te downloaden in de Play Store en App Store

Duitsland - Corona-Warn-App

De Duitse app wordt actief gebruikt

Corona-Warn-App is te downloaden in de Play Store en App Store

Italië - Immuni

De Italiaanse app wordt in de zwaarst getroffen regio's gebruikt

Immuni is te downloaden in de Play Store en App Store

Frankrijk - StopCovid France

De Franse app wordt actief gebruikt

StopCovid France is te downloaden in de Play Store en App Store

Polen - ProteGO Safe

De Poolse app wordt actief gebruikt

ProteGO Safe is te downloaden in de Play Store en App Store

Oostenrijk - Stopp Corona

De Oostenrijkse app wordt actief gebruikt

Stopp Corona is te downloaden in de Play Store en App Store

Spanje - Radar COVID

De Spaanse app is beschikbaar, maar bevindt zich nog in de testfase

Radar COVID is alleen te downloaden in de Spaanse Play Store

Zwitserland - SwissCovid

De Zwitserse app bevindt zich nog in de testfase

SwissCovid is te downloaden in de Play Store, de bèta voor iOS zit vol

Landen die nog aan de app werken

Portugal - komt deze zomer met een app

Noorwegen - heeft app stopgezet na privacyproblemen

Verenigd Koninkrijk - is bezig met het afronden van de eerste test

Nederland

Ook in Nederland wordt aan een corona-app gewerkt. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge streeft ernaar om halverwege juli meer te kunnen vertellen over de inzet van een app in Nederland. De app wordt deze maand op beperkte schaal in Twente getest.

Controleer het reisadvies

De meeste landen in Europa accepteren inmiddels weer toeristen uit Nederland. Kijk voor je op reis gaat op de website van de Rijksoverheid om te kijken of er speciale maatregelen gelden in het land waar je op vakantie gaat.