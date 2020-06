De schrik zit er goed in bij de ouders van Lennie. Een oplichter deed zich via WhatsApp voor als hun dochter en wist ze duizenden euro's af te troggelen. "Het geld dat ze hadden gespaard voor hun begrafenis is weg."

Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is de afgelopen maanden flink toegenomen, blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk. De eerste vier maanden kwamen al meer meldingen binnen dan in heel 2019 en vooral ouderen zijn de dupe.

Ook de ouders van dochter Lennie [achternaam bekend bij de redactie] werden slachtoffer. Eind mei kregen ze een WhatsApp-bericht van een onbekend nummer. Het was zogenaamd hun dochter. Ze had dringend geld nodig en zou dit de volgende dag weer terugstorten. Het geld moest overgemaakt worden naar een buitenlands rekeningnummer.

De oplichters gebruikten daarbij een foto die ze van het Facebook-profiel van de dochter hadden geplukt en hadden haar taalgebruik overgenomen. Het bericht leek daardoor overtuigend. "Mijn ouders raakten helemaal in paniek. Ze dachten dat ik heel erg in de problemen zat. Ze hebben meteen geprobeerd om mij te bellen, maar ik woon in een gebied met weinig mobiel bereik. Ze kregen me dus niet te pakken."

5.800 euro overgemaakt in blinde paniek

Het echtpaar heeft in blinde paniek 5.800 euro overgemaakt naar de oplichters. Hiervan kon 1.000 euro door de bank weer teruggeboekt worden, omdat dat bedrag later was overgemaakt dan de rest. De schade kwam dus neer op 4.800 euro.

"Ze kregen mij midden in de nacht uiteindelijk te pakken", vertelt de dochter. "Ik wist direct wat er aan de hand was en ben in mijn auto gesprongen en naar ze toe gereden. We hebben aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt bij de bank. Maar aan de 4.800 euro kon niks meer worden gedaan."

Die 4.800 euro was het bedrag dat het echtpaar had gespaard voor hun eigen begrafenis. "Dat is nu allemaal weg. En wat moeten we nu? Ik kan ze toch niet met een kistje de zee op sturen?"

'Ze snappen het niet, maar worden gedwongen het te gebruiken'

Uit een enquête van de ouderenorganisatie ANBO onder 4.000 ouderen bleek dat tijdens de coronacrisis steeds meer ouderen digitaal gaan om in contact te blijven met familieleden. Een derde van de respondenten die voor de crisis niet online waren, zijn dat nu wel.

Dit was ook het geval bij het opgelichte echtpaar, zegt de dochter. "Mijn ouders zitten al maanden keurig in quarantaine. En ze hebben technologie nodig om in contact te blijven met anderen. Ze hebben er geen verstand van, maar worden in deze situatie gedwongen om het te gebruiken."

“Mijn dove vader slaapt nu met een mes onder zijn kussen”

Nu zijn haar ouders bang voor alles wat online is. "Ze durven niet meer te whatsappen, ze durven zelfs niet meer te bellen. Mijn dove vader van 71 slaapt met een mes onder zijn kussen omdat hij bang is voor de cybercriminelen. Deze oplichters brengen ouderen in dikke paniek."

Zo voorkom je slachtoffer te worden van WhatsApp-fraude