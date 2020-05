Twitter ligt in de clinch met de Amerikaanse president Donald Trump omdat Twitter twee van zijn berichten van een label heeft voorzien omdat ze mogelijk misleidende informatie bevatten. Hoe gaan andere socialemediaplaformen om met desinformatie?

Zowel het coronavirus als de Amerikaanse presidentsverkiezingen van komend najaar hebben socialemediaplatformen hun beleid omtrent desinformatie doen heroverwegen. Hieronder zetten we de belangrijkste regels van Twitter, Facebook en YouTube op een rij.

Twitter Tweets met misleidende informatie die tot fysieke schade kan leiden, zijn niet toegestaan.

Tweets met misleidende informatie die niet direct tot fysieke schade kan leiden, worden voorzien van een label.

Gemanipuleerde beelden, zoals deepfakes, zijn niet toegestaan als deze bedoeld zijn om schade te veroorzaken.

Het is op Twitter verboden om "verkiezingen of andere burgerlijke processen te manipuleren of te verstoren". Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe kan worden gestemd, zo schrijft het platform.

Twitter heeft deze week twee tweets van Trump van een label voorzien vanwege 'mogelijk misleidende informatie'. In de tweets beweerde Trump dat stemmen per post fraudegevoelig is.

Volgens Twitter zouden deze tweets bij stemgerechtigden in de Verenigde Staten verwarring kunnen veroorzaken over wat ze moeten doen om deel te nemen aan het verkiezingsproces, en dat is tegen de richtlijnen van het platform.

Facebook Berichten met misleidende informatie die tot fysieke schade kan leiden, zijn niet toegestaan.

Berichten met misleidende informatie die niet direct tot fysieke schade kan leiden, worden voorzien van een waarschuwing.

Gemanipuleerde beelden, zoals deepfakes, zijn niet toegestaan als deze schade kunnen veroorzaken.

Facebook werkt samen met factcheckpartners die controleren of berichten op het platform kloppen. Posts en advertenties van politici worden over het algemeen niet onderworpen aan factcheck.

Eind maart greep Facebook toch in bij een post van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. In een video zei Bolsonaro, die de COVID-19-pandemie afdoet als "een griepje", onder meer dat de medicinale stof hydroxychloroquine "in alle gevallen" werkt tegen de ziekte, terwijl er nog geen bewezen medicijn bestaat.

De video is verwijderd omdat de beelden kunnen leiden tot fysieke schade, wat in strijd is met Facebooks beleid omtrent misinformatie over het coronavirus.

YouTube Video's over COVID-19 die een ernstig risico op schade veroorzaken en video's die medische misinformatie verspreiden zijn verboden.

Gemanipuleerde beelden, zoals deepfakes, zijn niet toegestaan als daarbij een "aanzienlijk risico op ernstige schade" bestaat.

Politieke video's waarin verkeerde informatie wordt gegeven over verkiezingen of stemmen, of waarin verkeerde informatie wordt gegeven over politieke figuren, zijn verboden.

Ook treedt YouTube streng op tegen video's over complottheorieën. Begin mei verwijderde YouTube het kanaal van ex-voetballer en voormalig sportpresentator David Icke.

Icke beweerde op zijn YouTube-kanaal onder meer dat een Joodse groepering achter het coronavirus zit. In een andere video zei hij dat een handdruk het virus niet verspreidt. Ook meende Icke dat 5G-netwerken verantwoordelijk zijn voor het virus.

Een interview waarin hij dat laatste beweerde, was vorige maand reden voor YouTube om alle video's die 5G en het coronavirus met elkaar in verband brengen in de ban te doen.