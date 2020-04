Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vrijdag bekendgemaakt welke apps mogelijk ingezet gaan worden in de strijd tegen het coronavirus. De initiatiefnemers achter de zeven apps gaan zich dit weekend aan het Nederlandse publiek presenteren, waarna het kabinet volgende week definitief besluit welke apps worden ingezet.

In dit overzicht geeft NU.nl een korte omschrijving van de zeven kansmakers. De partijen achter de apps presenteren hun ideeën zaterdag en zondag aan het publiek. Zij moeten zich dan verantwoorden op onder meer bruikbaarheid, veiligheid en privacy. Hieronder een overzicht van de deelnemende apps.

Covid19 Alert Initiatiefnemer: Wouter van Hecke en Sander de Vries

Type app: Traceren en waarschuwen

Covid19 Alert is een app die door middel van bluetooth registreert bij wie een gebruiker in de buurt is geweest. Wanneer iemand positief is getest op het coronavirus, wordt diegene gevraagd om mensen te waarschuwen die de afgelopen twee weken bij de patiënt in de buurt zijn geweest.

De app maakt dan een inschatting van hoe groot het risico is dat iemand besmet is met het virus door te kijken naar hoelang iemand in de buurt van de patiënt is geweest en op hoeveel meter afstand iemand bij de patiënt is geweest. Mensen die risico lopen op besmetting, krijgen vervolgens een melding.

Nog naamloze app Initiatiefnemer: DTACT en Digi.me

Type app: Zelfrapportage en traceren

Met deze nog naamloze app kunnen gebruikers medische gegevens opslaan in hun eigen digitale kluis, die onderdeel is van een persoonlijke gezondheidsomgeving. De app vraagt dagelijks hoe mensen zich voelen. Als zij aangeven gezondheidsklachten te hebben, vraagt de app om symptomen door te geven.

Daarnaast moet het met de app mogelijk zijn om QR-codes bij gebouwen en op locaties te scannen, om daar in- en uit te checken. Mensen die besmet blijken te zijn kunnen met dat logboek delen waar zij zijn geweest. Op die manier kan een waarschuwing worden verstuurd naar mensen die ook op die plek zijn ingecheckt.

Smart Quarantine Initiatiefnemer: Capgemini

Type app: Traceren

De app Smart Quarantine van Capgemini werkt met bluetooth om vast te stellen met wie een gebruiker de afgelopen twee weken contact heeft gehad. De app moet de GGD op die manier ondersteunen om vast te stellen welke andere personen mogelijk ook besmet zijn geraakt.

Onbekende app Initiatiefnemer: Accenture

Type app: Onbekend

Een woordvoerder namens Accenture wil tegen NU.nl niets kwijt over wat voor type app het bedrijf van plan is te presenteren. Het adviesbureau zegt alleen dat het als doel heeft "de overheid, gezondheidsorganisaties en de samenleving te helpen in de strijd tegen het coronavirus".

ito Initiatiefnemer: Een groep van meerdere Duitse partijen

Type app: Traceren en waarschuwen

De app ito is voortgekomen uit #WirVsVirus, een oproep van de Duitse overheid om digitale projecten op te zetten in de strijd tegen het coronavirus. De app gebruikt bluetooth om te registreren welke andere appgebruikers in de buurt zijn.

Als een appgebruiker besmet blijkt, ontvangt diegene een code die zij kunnen invoeren om anderen te waarschuwen. Vervolgens wordt voor die mensen berekend hoe groot de kans is dat zij ook besmet zijn geraakt en ontvangen zij advies.

Nog naamloze app Initiatiefnemer: DEUS

Type app: Traceren en waarschuwen

Met de app van het Amsterdamse bedrijf DEUS moeten gebruikers op basis van bluetooth kunnen registreren bij welke andere gebruikers zij in de buurt zijn geweest. Zodra bij iemand COVID-19 vastgesteld wordt, kan die persoon zijn of haar status aanpassen om andere appgebruikers die in de buurt zijn geweest te waarschuwen.

DEUS wil een losstaande app uitbrengen, maar speelt ook met het idee om de functie te integreren in populaire apps die nu al bij veel Nederlanders geïnstalleerd zijn.

Sia Partners Initiatiefnemer: Sia Partners

Type app: Traceren

Met de app van Sia Partners wordt bluetooth gebruikt om vast te stellen welke andere gebruikers bij iemand in de buurt zijn geweest. Zodra een besmetting wordt vastgesteld, kunnen andere appgebruikers via de app gewaarschuwd worden.

Daarnaast wil Sia Partners bekijken welke trends in de verzamelde gegevens zichtbaar zijn en of daar analyses op gemaakt kunnen worden. Die informatie die daaruit voort zou kunnen komen, moet de maatregelen van het kabinet zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoe kan ik de presentatie volgen?

De presentaties van de zeven deelnemers zijn zaterdag en zondag te volgen via de website van de Rijksoverheid. Het schema is als volgt:

Zaterdag 18 april:

Om 10.00 uur starten de presentaties van de zeven teams aan wetenschappers en experts.

starten de presentaties van de zeven teams aan wetenschappers en experts. Burgers kunnen de presentatie live volgen en vragen en suggesties e-mailen.

Om 17.00 uur wordt de eerste dag afgesloten met een vragensessie en nabeschouwing.

Zondag 19 april:

In de nacht van zaterdag op zondag kunnen de zeven teams de feedback verwerken.

Om 10.00 uur vertellen de partijen wat zij tot dan toe met de kritiek hebben gedaan.

vertellen de partijen wat zij tot dan toe met de kritiek hebben gedaan. Daarna kunnen zij verder werken aan hun app. Aan het einde van de dag, om 16.00 uur, geven de teams hun laatste presentatie.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakt dinsdagavond bekend of en zo ja welke app(s) het kabinet wil inzetten. Naar verwachting wordt op dat moment ook duidelijk op welke termijn dat gebeurt.