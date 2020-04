Lange tijd zagen we weinig grote vernieuwingen op de smartphonemarkt, afgezien van grotere schermen en betere camera's. Daar kwam vorig jaar verandering in, toen veel fabrikanten experimenteerden met opvouwbare schermen. We zetten op een rij welke modellen inmiddels in de winkel liggen en welke opvouwbare modellen we nog kunnen verwachten.

Samsung Galaxy Fold

De bekendste vouwtelefoon is de Samsung Galaxy Fold. Het toestel gooide in eerste instantie hoge ogen vanwege het unieke vouwbare scherm, waarmee de telefoon te gebruiken is als normale smartphone én als kleine tablet. Bij de eerste tests door journalisten bleek dat het vouwscherm van Samsung te wensen overliet en moest Samsung de release uitstellen. De fabrikant heeft de problemen inmiddels opgelost en de Samsung Galaxy Fold is verkrijgbaar voor circa 2.000 euro.

Motorola Razr

Ook Motorola heeft een telefoon met een vouwbaar scherm, maar gooit het over een iets andere boeg. De Motorola Razr opent niet met twee schermen naast elkaar, zoals de Samsung Galaxy Fold, maar klapt de schermen boven elkaar uit. Hierdoor lijkt de telefoon erg op de fliptelefoons uit de jaren negentig en nul. Deze Motorola Razr is nog niet in Nederland verkrijgbaar. De telefoon zou in april in de Nederlandse winkels moeten liggen voor 1.599 euro.

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung heeft ook een nieuwe klaptelefoon ontwikkeld, de Samsung Galaxy Flip. Deze telefoon kwam begin dit jaar uit, tegelijk met de Samsung S20. Het vouwbare scherm wordt niet gebruikt om een grotere schermdiagonaal te creëren, maar is dicht te klappen om deze kleiner te maken. De prijs is ook iets lager, de Samsung Galaxy Z Flip is verkrijgbaar voor zo'n 1.500 euro.

Huawei Mate X

Ook fabrikant Huawei bleef niet achter en bracht eind 2019 de Mate X met een opvouwbaar scherm uit in China. De Mate X is niet verkrijgbaar in Nederland, maar de opvolger Mate Xs wel. Deze kost 2.500 euro.

Samsung Galaxy Fold 2

Sinds de Galaxy Flip Z heeft Samsung geen nieuwe smartphones met opvouwbare schermen aangekondigd. Wel gaan er geruchten dat er wordt gewerkt aan de Samsung Galaxy Fold 2. Verdere details over dit mogelijk nieuwe toestel ontbreken nog.

LG bevestigt opvouwbare telefoon

Hoewel LG nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, heeft een medewerker van de fabrikant wel bevestigd dat er een smartphone met een opvouwbaar scherm in de maak is. Het is niet duidelijk wanneer we daar meer van gaan zien. Wel kondigde LG vorig jaar een telefoonhoes aan waar een extra scherm in geklikt kan worden.

Royole Flexpai 2

De Chinese fabrikant Royole heeft al twee opvouwbare telefoons. De Royole FlexPai 2 werd onlangs gepresenteerd. Het nieuwe model zou een sterk verbeterd scharnier hebben, waardoor de telefoon beter dichtklapt dan zijn voorganger.

Xiaomi

In China werkt ook fabrikant Xiaomi aan een smartphone met een opvouwbaar scherm. Eerder lekten al video's waarin een prototype te zien is, maar er is vooralsnog geen officiële aankondiging geweest voor een opvouwbare telefoon van het bedrijf.