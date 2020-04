Hoe blijf je in beweging als sportverenigingen en fitnessclubs gesloten zijn? Het klinkt tegenstrijdig, maar een spelcomputer kan helpen om de nodige de nodige portie lichaamsbeweging krijgen zonder je huis te verlaten. Normaal blijf je met het spelen van games op de bank zitten - dan wel hangen - maar deze populaire games zijn juist bedoeld om je in beweging te krijgen.

Sla je frustratie weg met Wii Sports

Haal je oude Wii uit de kast en stof gelijk de meest populaire game voor deze spelcomputer af: Wii Sports. Met de klassieke game kunnen spelers zich vermaken met tennis, honkbal, bowlen, golf en boksen.

Is dat dan net zo intensief als deze sporten regulier uitvoeren? Het kan in de buurt komen, hoewel dat ook afhangt van je leeftijd, gewicht en de gekozen sport.

Onderzoek van de Cleveland State University uit 2014 wees in ieder geval uit dat een half uurtje Wii-boksen bij de gemiddeld 25-jarige onderzoeksgroep 213 kcal verbrandde, tegenover 241 kcal bij het slaan tegen een bokszak.

Lightsabers en muziek in virtual reality met Beat Saber

Zet je VR-headset op, duik in de virtuele wereld en sla met je lightsabers blokken kapot op de muziek van Panic! At The Disco, Green Day of het nummer Legend van de Tsjechische componist Jaroslav Beck, zoals op onderstaande video uit 2018. Dat kan met het spel Beat Saber voor onder meer PlayStation VR, HTC Vive en Oculus Rift.

45 Video VR-game laat spelers op maat van muziek met lightsabers hakken

Test je conditie en dansmoves met Just Dance

Kies een popnummer en volg de instructies voor dansbewegingen op het scherm in een van de vele Just Dance-games voor onder meer Xbox en PlayStation. Het spel brengt al een decennium lang elk jaar de nieuwste popnummers naar je huiskamer.

Elk nummer is eigenlijk een mini-workout van een paar minuten. De meeste Just Dance-edities hebben ook een soort sportmodus. Daarmee kunnen spelers bijhouden hoeveel calorieën zij tijdens het dansen verbranden.

Squat je tegenstanders weg met Ring Fit Adventure

De sportieve game Ring Fit Adventure werkt met een ringvormige gadget voor de Nintendo Switch. De Ring-Con kun je gebruiken om te joggen, fitnessoefeningen te doen of yogahoudingen aan te nemen.

Terwijl je dat doet, kun je de wereld van Ring Fit Adventure verkennen, muntjes verzamelen en tegenstanders verslaan. Ook kun je je eigen fitnessroutine samenstellen en met spelletjes punten verdienen om highscores te verbreken.

Wie Ring Fit Adventure op dit moment wil kopen, moet genoegen nemen met een tweedehands exemplaar. Nieuw zijn het spel en de controller op dit moment in meerdere Europese landen uitverkocht, laat Nintendo weten.

125 Video Met deze Nintendo-gadget kan je thuis interactief fitnessen

Toch naar buiten? Neem een game mee

Moet je toch écht even de deur uit om een frisse neus te halen (mits je 1,5 meter afstand houdt)? Ook tijdens een wandeling kun je dankzij je smartphone games spelen.

Niantic, vooral bekend van Pokémon GO, heeft er zijn specialiteit van gemaakt. Na de hitgame uit 2016 heeft het bedrijf Harry Potter: Wizards Unite op de markt gebracht. Ook is het de uitgever van Ingress, dat een eigen verhaal rondom twee strijdende fracties heeft.

Het concept is in alle drie de games hetzelfde: verken de buitenwereld met je smartphone in je hand. In verband met de coronacrisis heeft Niantic het makkelijker gemaakt om te spelen zonder je huis te verlaten, maar als je toch de deur uit gaat, verbrand je voor elke gewandelde kilometer toch mooi zo'n 0,7 kcal per kilo lichaamsgewicht.