Als je thuis je wifinetwerk niet goed hebt beveiligd, kunnen onder anderen je buren zo toegang krijgen, wat je netwerk vertraagt. Bovendien is het voor buitenstaanders mogelijk om via het netwerk toegang te krijgen tot je apparaten, inclusief persoonlijke gegevens. Zeker tijdens het werken vanuit huis is het wel zo prettig dat je veilig verbonden blijft. Met deze tips maak je je wifi quarantaineproof.

Gebruik nooit het standaard wachtwoord van je access point

Zorg dat je niet langer het standaard wachtwoord gebruikt dat wordt geleverd vanuit de fabriek. Er circuleren op het internet zelfs complete lijsten waarop deze wachtwoorden zijn te vinden. Dit biedt dus geen goede beveiliging. Kies zelf een sterk wachtwoord: een combinatie van zoveel mogelijk tekens, waaronder hoofdletters, kleine letters, cijfers en bijzondere tekens.

Kies ook meteen een andere naam voor je netwerk

De standaard naam (ook wel SSID) van je netwerk geeft meestal aan welk merk of type het is. Hackers kiezen de typen uit die voor hen een gemakkelijker doelwit zijn. Zorg er dus voor dat je router in ieder geval niet als zodanig herkenbaar is, want dan maak je het ze een stuk simpeler. Vermijd bovendien netwerknamen die tot jou te herleiden zijn; gebruik geen adres of achternaam.

Zet remote access uit

Met deze functie is het mogelijk om op afstand bij je routerinstellingen te kunnen. Dat vormt een potentieel risico, omdat je daarmee je routerconfiguratie openzet voor internet. Mocht je deze functie niet gebruiken, zet ‘m dan uit. Wanneer je deze wel gebruikt, zorg er dan voor dat je dit in ieder geval doet in combinatie met de volgende tip.

Voeg mac-adressen aan je router toe

Elk apparaat heeft een eigen, uniek mac-adres. Door alleen de adressen van je eigen apparaten toe te voegen, houd je andere buiten de deur. Dit is mogelijk via de instellingen van de meeste routers.

Zorg dat de je router geüpdatet is

Ook op je router zit speciale software. Dit wordt firmware genoemd. Net als bij alle andere software, is het mogelijk dat er bugs of zwakke plekken ontstaan. Dit is een belangrijke reden om er altijd voor te zorgen dat je routersoftware up-to-date is; daarmee kunnen kwetsbaarheden verholpen worden.

Updates vind je vaak op de website van de fabrikant. Het is alleen niet altijd aan te raden om dit op eigen houtje uit te voeren. Als er tijdens het updaten iets mis gaat, kun je mogelijk schade toebrengen aan je access point of netwerkkaart, waardoor het niet meer werkt. Vraag daarom een specialist om advies.