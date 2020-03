Om ouderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, sluiten verpleeghuizen de deuren voor bezoekers. Videobellen is een manier voor ouderen om toch in contact te blijven met familie en vrienden. NU.nl legt uit hoe je dit kunt doen.

Ook bij verkoudheidssymptomen wordt door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) afgeraden om op bezoek te gaan bij ouderen. Maar door hen bijvoorbeeld een laptop, tablet of smartphone te geven kunnen ze naasten blijven zien en spreken, al is het dan via een scherm.

Het is niet altijd even duidelijk hoe videobellen precies werkt. In dit artikel lichten we de meest gangbare videobeldiensten uit en leggen we uit hoe je hiermee een gesprek start en beëindigt.

Een oud toestel voldoet al

Videobellen kan op veel manieren, bijvoorbeeld via de webcam van een computer, maar in dit artikel focussen we op telefoons. Als er aan de voorkant een cameraatje op zit, is dat vaak al genoeg. Heb je een oud(er) apparaat in de kast liggen dat niet meer wordt gebruikt? Dan kun je dat bijvoorbeeld bij een ouder familielid afgeven om mee te videobellen. Vergeet de lader niet.

Maak het voor de ander zo gemakkelijk mogelijk, zeker als diegene niet zo technologisch onderlegd is. Zorg bijvoorbeeld dat de app om te beeldbellen al is geïnstalleerd. Regel daarnaast alvast dat (indien nodig) er een account is aangemaakt en dat er contacten zijn toegevoegd. Ook is een goed zichtbare plek van de app op het apparaat aan te raden, zodat het opstart-icoon van het programma zonder problemen kan worden gevonden.

Skype

Skype is een van de populairste programma's om te videobellen. De app is op de meeste apparaten te gebruiken, bijvoorbeeld op telefoons van Apple en Samsung, maar ook op tablets en laptops. Voor het gebruik van Skype is een geschikt apparaat nodig en een internetverbinding.

Zo start je een videogesprek via Skype Open Skype en meld je aan met je Skype-naam en -wachtwoord

Tik op het icoontje waar het woord 'Contacten' bij staat

Kies in de lijst degene die je wil bellen

Tik op het camera-icoontje om de ander te videobellen

Als de ander opneemt, wordt de video gestart en zijn jullie beiden te zien

Is het gesprek klaar, dan druk je op de rode knop om op te hangen

WhatsApp

Om te videobellen met WhatsApp is vereist dat de telefoon een simkaart heeft, zodat een nummer verbonden is. Verder moet het toestel verbonden zijn aan een draadloze internetverbinding.

Zo start je een videogesprek op WhatsApp Open WhatsApp

Tik bij 'Chats' op degene die je wil bellen

Kies boven in beeld voor het camera-icoontje, naast het telefoontje

Het gesprek wordt aangevraagd, als de ander opneemt begint het gesprek

Druk op de rode knop om op te hangen

FaceTime

Op een iPhone 4 of nieuwer kun je standaard videobellen via het programma FaceTime. Het enige wat verder nodig is, is een draadloze internetverbinding.

Let op: zowel de beller als de ontvanger moet in het bezit zijn van een iPhone, iPad of Macbook, anders werkt FaceTime niet.