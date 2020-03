Daten, zomaar een kus of seks: dat gaat lastig op 1,5 meter afstand. De overheid roept mensen op om uit elkaars buurt te blijven. Hoe werkt dat met (online) daten? Remt het advies de drang naar een nieuwe vlam? Persbureau Reuters schetst de situatie wereldwijd, nu het coronavirus ook in Nederland het sociale leven ontregelt en afspraakjes in cafés en restaurants sowieso onmogelijk zijn geworden.

"Normaal gesproken is het 'Hey, ik ben op zoek naar een scharrel' en nu is het 'Hey, misschien na het coronavirus'", zegt een Grindr-gebruiker in Beiroet die anoniem wil blijven omdat de app in Libanon verboden is.

Terughoudendheid met datingapps is op zijn plaats nu het coronavirus in veel landen heerst. In Nederland worden mensen opgeroepen om sociaal contact te mijden en 1,5 meter afstand tot anderen te houden. De maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar niet iedereen laat zich door de maatregelen in hun land tegenhouden.

Spanje ging zaterdag bijna volledig op slot nadat een enorme toename van nieuwe besmettingen was vastgesteld. Een dag later raapte de dertigjarige Marcos zijn moed bij elkaar om een vrouw, met wie hij sinds drie dagen op Tinder aan het chatten was, uit te nodigen om bij hem thuis langs te komen. Ze arriveerde in een taxi, droeg handschoenen en weigerde de lift te nemen.

Datingapps zien wereldwijd geen bijzondere toe- of afname

Terwijl overheden de pandemie met hulp van sociale onthouding willen bestrijden, ziet marktonderzoeker Sensor Tower op mondiale schaal vooralsnog geen noemenswaardige verandering in het aantal downloads.

Uitzonderingen zijn Italië en Spanje, twee landen die in Europa relatief zwaar getroffen zijn. In Italië (waar op donderdag meer dan 3.400 doden en ruim 41.000 besmettingen geregistreerd staan) en Spanje (ruim 17.000 besmettingen en meer dan 800 doden) nam het aantal installaties van Tinder met respectievelijk 41 en 37 procent af, aldus Sensor Tower.

Het aantal gebruikers van datingapp Bumble is echter stabiel, zegt het bedrijf, en in lijn met de seizoensschommelingen. Het bedrijf moedigt gebruikers aan om te videochatten in plaats van af te spreken. Onder meer Tinder en Grindr waarschuwen voor mogelijke gezondheidsrisico's vanwege het coronavirus.

Apps voor homoseksuelen verwachten meer online chats

Verschillende apps gericht op homoseksuele mensen verwachten dat het coronavirus zorgt voor meer online verkeer, omdat mensen niet langer in cafés kunnen of durven af te spreken. "Ik verwacht dat we een toename zien die vergelijkbaar is met wat we in de winter ervaren", laat de medeoprichter van datingapp Hornet weten aan Reuters.

"De verleiding om tijd op deze apps te spenderen is groot, maar je verantwoordelijkheid om niet met vreemden af te spreken is groter", zegt de 33-jarige Nick uit New York, die vermoedt dat homoseksuelen de coronacrisis ervaren met de aidspandemie in het achterhoofd.

"Deskundigen zeggen dat jonge mensen met een goed immuunsysteem de kleinste kans hebben om aan de ziekte te overlijden. Maar zij vragen twintig- tot vijftigjarigen om hun gedrag aan te passen in het maatschappelijk belang, omdat zij het virus nog steeds op anderen kunnen overdragen."

'Bereid om het te riskeren'

Toch blijven gebruikers van apps afspreken, ervaart de 29-jarige Kelsey uit Connecticut: de meeste mensen die zij op Tinder of Hinge ontmoet, staan open voor contact.

"De enige reden dat ik op de apps ben, is voor scharrels, en dat is niet veranderd", zegt Kelsey. "Als zij bereid zijn om het te riskeren, dan ben ik dat ook."

