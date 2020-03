"Nog even op Facebook kijken en dan begin ik écht aan mijn werk". Ben jij ook zo snel afgeleid tijdens het thuiswerken? Deze vijf apps en browserextensies helpen je een handje.

Todobook

Todobook verandert de tijdlijn op Facebook in een to-dolijst. Je vult daar de taken in die je wilt volbrengen en mag pas weer scrollen door de tijdlijn als deze taken volbracht zijn.

Als je de takenlijst hebt afgewerkt, geeft Todobook je vijf minuten toegang tot de tijdlijn. Daarna gaat deze weer op slot en kan je opnieuw een takenlijst opstellen om uit te voeren. Wanneer je klaar bent, kan je de extensie uitzetten.

Todobook is een gratis extensie die alleen aan de Chrome-browser kan worden toegevoegd. Naast Facebook werkt de extensie ook voor LinkedIn, Twitter, YouTube en Reddit.

Download Todobook voor Chrome (gratis)

Spark

Voor wie elke dag tientallen mails binnenkrijgt van collega's kan Spark een uitkomst zijn. Spark verdeelt inkomende e-mails automatisch in categorieën, zodat je niet van alle inkomende mails een melding krijgt en je concentratie kwijtraakt.

Zo kunnen gebruikers mails snoozen, ervoor kiezen om alleen meldingen te ontvangen van mails die belangrijk zijn, het verzenden van specifieke mails inplannen en herinneringen instellen om emails op bepaalde momenten op te volgen. Ook is het mogelijk om samen met collega's mails op te stellen en onderling privégesprekken te voeren.

Download Spark voor iOS of Android (gratis)

BlockSite

BlockSite is een browserextensie voor Chrome die sites blokkeert die te veel afleiden. Je voegt zelf toe welke sites je tijdelijk niet wilt gebruiken en stelt de tijdsperiode in wanneer de sites voor jou geblokkeerd zijn. Daarmee kun je bijvoorbeeld Facebook van 9.00 uur tot 17.00 uur blokkeren.

Blocksite is gratis maar gebruikers kunnen ook een premiumaccount aanmaken. Dan is het ook mogelijk om alle sites te blokkeren die binnen een specifieke categorie vallen, zoals sociale media of sport.

Download BlockSite voor iOS, Android, Chrome en Firefox (gratis)

Serene

Serene helpt je om je dag functioneel in te delen. Aan het begin van de dag maak je in het dashboard een dagplanning waarin een doel stelt om gedurende de dag aan te werken.

Vervolgens zorgt Serene ervoor dat je geconcentreerd aan dit doel kunt werken door onder meer specifieke sites te blokkeren en meldingen op je telefoon uit te schakelen. Ook kan je in het dashboard tijdslimieten instellen hoeveel tijd je aan een bepaalde taak wilt besteden.

Serene kan twee weken gratis gebruikt worden. Daarna kost de applicatie 4 dollar (3,67 euro) per maand. Alleen de timer functie van de app is ook gratis beschikbaar als Chrome-extensie.

Download Serene voor MacOS en Chrome

Toggl

Toggl helpt je om je werk beter te ordenen. Het programma geeft je toegang tot een dashboard waarin je projecten kunt ordenen, projecten kunt delen met collega's en kan bijhouden hoe lang je aan een project werkt.

Deze laatsgenoemde functie is handig als je veel deadlines moet halen. Zo kan je je tijd beter indelen en heb je zicht op hoe productief je aan het werk bent.

Download Toggl voor iOS, Android, Chrome, Firefox en desktop (gratis)