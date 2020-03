Hulpdiensten hebben vrijdagmorgen een zwaargewonde bestuurder gevonden omdat de auto zelf 112 had gebeld. De auto beschikte over ecall, een noodoproepsysteem dat bij een ernstig ongeval automatisch hulpdiensten waarschuwt. Hoe werkt dat eigenlijk?

Om 3.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag vloog een man uit de bocht op de A2. Zij auto raakte van de weg, knalde tegen bomen aan en de man zat bekneld onder het dashboard. Hij was zwaargewond en niet in staat om te praten of om zelf 112 te bellen.

Toch wisten hulpdiensten de man te vinden. De auto van de man had zelf 112 gebeld en zijn locatie doorgestuurd aan de hulpdiensten. "Het telefoontje van de auto was cruciaal. Op dat tijdstip, midden in de nacht, was de kans vrij klein dat de man was gevonden", vertelt een woordvoerder van brandweer Amsterdam-Amstelland aan NU.nl.

Sensoren in de airbag

De auto van de man beschikte over het noodoproepsysteem ecall. Vanaf mei 2018 is het voor nieuwe auto's verplicht om hierover te beschikken. Als een voertuig betrokken raakt bij een ongeval registreren sensoren in het voertuig de impact van het ongeluk en wordt automatisch een ecall verstuurd naar de landelijke 112-centrale. Inzittenden kunnen vaak ook handmatig een ecall activeren door op een knop te drukken.

De 112-centrale ontvangt vervolgens een bericht van de auto met daarin informatie over het ongeval die via een applicatie op een scherm wordt getoond. Met behulp van microfoons en luidsprekers in de auto komt ook een spraakverbinding tot stand tussen de inzittenden en de 112-centrale.

Na een ongeluk stuurt de auto automatisch deze gegevens door naar de 112-centrale: De precieze plek van het ongeluk

De rijrichting

Het aantal inzittenden

Het type voertuig

Het type brandstof

Op basis van al deze informatie kunnen de hulpdiensten een inschatting maken van het aantal slachtoffers en de ernst van de verwondingen. Vaak bepalen de auto's het aantal inzittenden door het aantal vastgeklikte veiligheidsgordels.

De auto betrokken bij het ongeval vorige week had het ecall-systeem verbonden aan de airbag. Op het moment dat de airbag opgeblazen werd, stuurde de auto automatisch de locatie en het aantal inzittenden door naar de alarmcentrale in Driebergen.

Hoe zit het met privacy?

Voormalig PVV-Europarlementariër Auke Zijlstra stelde in 2013 vragen aan de Europese Commissie, waarin hij het ecall-systeem tot "de grootste klap die ooit is toegebracht aan privacy en gegevensbescherming" bestempelde, omdat de locatie van auto's constant gevolgd zou kunnen worden. De SP sprak zelfs over een 'spionnenkastje' omdat het systeem niet uit te schakelen is.

Volgens de EU-wetgeving worden echter alleen bij ongevallen gegevens doorgestuurd. "Het ecall systeem is zo ontworpen dat het pas verbinding maakt met het gsm-netwerk na een ernstig ongeval of als de noodknop in de auto wordt ingedrukt. Als er niks aan de hand is kan ecall uw auto niet volgen", legt het Ministerie van Veiligheid en Justitie op zijn website uit.

Ecall stuurt uitsluitend gegevens naar de hulpverleners na een ongeval, niet naar de fabrikant, tenzij de eigenaar van de auto dat zelf anders heeft ingesteld. "Alleen noodzakelijke data worden doorgestuurd. Er is wettelijk bepaald dat de door ecall verzamelde data niet worden opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden worden vrijgegeven", aldus het ministerie.