YouTube, Facebook, Twitter en Linkedin eisten vorige week allemaal dat Clearview stopt met het kopiëren van foto's van hun platformen. Het bedrijf verzamelt foto's van sociale media om zo een enorme database te bouwen met gezichten. Waarom doen ze dit? En hoe treft dit Nederlanders? Vijf vragen over het omstreden gezichtsscanbedrijf.

Wat is er aan de hand?

Clearview ligt sinds eind januari in de Verenigde Staten onder een vergrootglas nadat The New York Times een artikel publiceerde waarin staat dat het bedrijf meer dan drie miljard afbeeldingen van onder meer sociale media heeft gekopieerd.

Het bedrijf gebruikte die foto's om een grootschalige database van personen op te zetten. Gebruikers van de app kunnen een foto van iemands gezicht uploaden en vervolgens achter de identiteit en andere gegevens van een persoon komen.

De foto's van gebruikers blijven in de database van Clearview staan ook nadat de gebruikers de foto's van de socialemediakanalen hebben verwijderd.

Wie heeft toegang tot deze foto's?

Clearview-CEO Hoan Ton-That vertelde CBS News dat de applicatie alleen beschikbaar is voor de politie, zodat criminelen sneller geïdentificeerd kunnen worden. Het bedrijf claimt dat zijn gezichtsherkenningssoftware wordt gebruikt door zeshonderd politie-eenheden en andere overheidsorganisaties.

Volgens The New York Times wordt de app niet alleen door de politie gebruikt. De krant schrijft dat een handvol bedrijven ook een licentie heeft bij de app. Daarnaast vond de krant in de onderliggende code van de app een mogelijkheid om de applicatie te combineren met VR-brillen. Daarmee zouden appgebruikers met een VR-bril potentieel elke persoon die ze tegenkomen kunnen identificeren.

Massaal foto's kopiëren, mag dat zomaar?

Clearview vertelde aan CBS News dat ze het recht hebben op toegang tot data die publiekelijk toegankelijk is. "We hebben ons systeem zo gebouwd dat het alleen informatie verzamelt die publiekelijk toegankelijk is en dat vervolgens indexeert", vertelde de CEO van Clearview.

LinkedIn is in het verleden een juridische strijd aangegaan met een bedrijf dat foto's van het platform kopieerde. Deze strijd werd door LinkedIn verloren. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat het scrapen van foto's niet gelijkstaat aan het strafbare feit computervredebreuk.

Waarom bannen techgiganten het bedrijf?

De socialemediakanalen YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn vinden dat Clearview hun voorwaarden overtreedt. "De voorwaarden van YouTube verbieden expliciet het verzamelen van data die gebruikt kunnen worden om personen te identificeren. Clearview heeft publiekelijk toegegeven dat te doen", vertelde een woordvoerder van YouTube aan CBS News.

De techgiganten eisen daarom dat het bedrijf stopt met het verzamelen van data van de platformen en dat het bedrijf alle data verwijdert die eerder van de platformen zijn verzameld.

Het is voor socialemediabedrijven vrijwel onmogelijk om te controleren of een bedrijf zich houdt aan de eis van het platform. Zo vroeg Facebook in 2015 al aan Cambridge Analytica om alle data te verwijderen die zij van Facebook hadden verzameld. In 2018 bleek dat dit niet was gebeurd, wat resulteerde in een groot privacyschandaal.

Wordt de app ook in Nederland gebruikt?

Vooralsnog wordt de applicatie alleen gebruikt in de Verenigde Staten en in Canada. Maar vorige week bleek uit documenten die Buzzfeed had opgevraagd dat Clearview van plan is om uit te breiden naar 22 landen, waaronder Nederland.

Clearview CEO Hoan Ton-That wilde dat niet bevestigen tegenover Buzzfeed, maar vertelde wel dat veel landen wereldwijd interesse hadden getoond in de app.