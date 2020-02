De voorverkiezing van de Democratische Partij in de Amerikaanse staat Iowa verliep maandag erg chaotisch door problemen met de app waarmee districten hun uitslagen moesten doorgeven. Dit is wat er gebeurde bij "de grootste technologische meltdown tijdens een verkiezing die live op televisie is uitgezonden".

In meer dan zestienhonderd scholen, buurtcentra en bibliotheken in de staat Iowa kwamen maandag mensen stemmen voor de Democratische kandidaat bij de presidentsverkiezingen in november.

Bij eerdere verkiezingen werden de resultaten verzameld met gebruik van een belsysteem, waarbij vrijwilligers bij de verschillende stemloketten de uitslag telefonisch doorgaven. Maar deze keer wilde de Democratische Partij van Iowa gebruikmaken een mobiele applicatie die de resultaten van de verkiezing verzamelt.

De app was speciaal ontwikkeld voor de Democratische voorverkiezingen zodat de Democraten transparanter konden communiceren over verkiezingsuitslagen en makkelijker meer gegevens konden delen. De vrijwilligers moesten de app downloaden en daarop aan het hoofdkantoor van de democraten doorgeven wat de resultaten waren van de verkiezingen bij hun loket.

'Vrijwilligers stonden urenlang in de wacht'

Maar voordat de stemlokalen geopend waren, ging het al mis. In media deden meerdere klachten de ronde van vrijwilligers die niet konden inloggen op de applicatie.

Op de verkiezingsavond zelf konden veel vrijwilligers de app niet gebruiken omdat deze steeds vastliep. Volgens de Democraten had de app last van een "programmeerprobleem". Daarbij werd benadrukt dat het niet ging om een hack.

Toen het op de verkiezingsavond duidelijk werd dat het doorgeven van de stemmen via de app niet meer ging lukken, vielen de vrijwilligers terug op het vorige systeem: bellen. Daar was het hoofdkantoor van de democraten alleen niet op voorbereid; alle telefoonlijnen liepen vast.

"We hadden mensen aan de telefoon die van 21.00 tot 23.00 uur in de wacht stonden", vertelt Democraat Bret Nilles, hoofd van het kiesdistrict Linn County, aan Reuters.

Marian Schneider, hoofd van Verified Voting, spreekt over "de grootste technologische meltdown tijdens verkiezingen die live op televisie is uitgezonden". Verified Voting is een groep die zich inzet voor een veilige technologie tijdens verkiezingen.

Resultaten drie dagen later pas binnen

De verwachting was dat de resultaten van de verkiezing maandagavond voor bedtijd bekend zouden zijn, maar pas woensdagmiddag begonnen ze binnen te druppelen. Volgens Schneider is het goede nieuws dat de apps alleen gebruikt zijn voor het doorgeven van de resultaten en niet voor het stemmen zelf.

"Alle resultaten zijn op papier vastgelegd", vertelt ze. Bij het stemmen moesten mensen een kaart invullen waarop ze hun eerste en tweede keuzes vastlegden. Deze stembiljetten zijn bewaard en de resultaten van de verkiezing zijn daardoor niet verdwenen.

De Amerikaanse staat Nevada heeft door alle commotie besloten om bij de Democratische voorverkiezingen af te zien van het gebruik van de app. Op 11 februari wordt eerst nog in New Hampshire gestemd, maar de app werd daar sowieso al niet getest.