Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX wil met behulp van 42.000 satellieten over de hele wereld snel internet aanbieden. Dit moet je weten over het project Starlink.

"Ik verstuur deze tweet via een Starlink-satelliet", schreef Musk op 22 oktober. Ruim een uur later volgde hij het bericht op met een wat verbaasd klinkende tekst: "Wauw, het werkt!"

Plannen voor dit satellietnetwerk kwamen begin januari 2015 naar buiten. Het ruimtebedrijf SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van duizenden satellieten om betalende klanten over de hele wereld van snel internet te voorzien.

Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn. SpaceX spreekt op zijn site zelf van "plattelandsgemeenschappen en plaatsen waar bestaande diensten te duur of te onbetrouwbaar zijn". Ook vliegtuigen en cruiseschepen moeten van de Starlink-verbinding kunnen gebruikmaken.

Een Falcon 9-raket met zestig satellieten aan boord wordt gelanceerd. (Foto: Reuters)

Sneller internet en minder haperingen

Het idee voor een internetverbinding die via satellieten loopt, is niet nieuw. Er bestaan al lange tijd communicatiesatellieten, maar daar kleven nadelen aan. Zo wordt via internetsatellieten vaak een minder hoge snelheid gehaald dan via de kabel en treden sneller vertragingen op.

Starlink doet iets anders dan de bestaande communicatiesatellieten, die op een hoogte van minimaal 1.000 kilometer (en vaak nog vele kilometers hoger) zweven. Van de twaalfduizend Starlink-satellieten die door de Amerikaanse handelswaakhond FCC zijn goedgekeurd, komen er achtduizend op 550 kilometer hoogte en vierduizend op ongeveer 1.200 kilometer hoogte.

Naast de twaalfduizend goedgekeurde satellieten vroeg SpaceX in oktober 2019 een aanvullende vergunning aan. Hiermee wil het bedrijf nog eens dertigduizend satellieten aan het netwerk toevoegen, waarmee het totaal op 42.000 uitkomt.

De satellieten bevinden zich relatief dicht bij de aarde en zijn met elkaar verbonden. Het netwerk kan grote hoeveelheden data snel naar gebruikers verzenden. Uit vroege tests van de Amerikaanse luchtmacht bleek dat het internet met 610 megabit per seconde verbinding kon maken met de cockpit van een transportvliegtuig.

88 SpaceX schiet zestig satellieten de ruimte in

Starlink gaat dit jaar van start

SpaceX heeft inmiddels 240 satellieten in een baan rond de aarde gebracht. De apparaten zijn ongeveer zo groot als een tafel en wegen zo'n 260 kg. Ze worden met tientallen tegelijk gelanceerd. Voor 2020 staan minimaal negen lanceringen gepland.

Elon Musk zei vorig jaar ongeveer vierhonderd satellieten nodig te hebben om een "geringe dekking" waar te kunnen maken. Met achthonderd satellieten is een "gemiddelde dekking" mogelijk. Het netwerk moet voor het einde van 2020 beschikbaar zijn in de Verenigde Staten en Canada. Dat is slechts het begin, want voor 2021 staat een wereldwijde dekking gepland.

Astronomen uitten hun zorgen over het project. De International Astronomical Union (IAU), een professionele organisatie van astronomen, zegt bang te zijn dat de duizenden laaghangende satellieten het zicht van telescopen zullen belemmeren. Dat kan toekomstige ontdekkingen in de weg staan.

Volgens Musk valt dat allemaal wel mee. "Het helpen van mogelijk miljarden achtergestelde mensen is in het algemeen belang. Dat gezegd hebbende, we zorgen ervoor dat Starlink de astronomie niet in de weg zit. We zijn heel begaan met de wetenschap."