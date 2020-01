De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdag besloten om risicovolle aanbieders, waaronder Huawei, geen toegang te geven tot de "gevoelige kern" van het 5G-netwerk. Maar wat is deze kern precies? En waarom wordt Huawei uitgesloten? Vier vragen over de 5G-kwestie.

Wat is 5G?

5G is de opvolger van 4G, de technologie die op dit moment wordt gebruikt voor mobiel internet. Nieuwe technologie in telecommasten moet razendsnel verbinding gaan maken met apparaten die hier ondersteuning voor hebben. Op smartphones zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat video's sneller streamen en foto's sneller worden gedownload.

Het geplande 5G-netwerk krijgt ook een veel hogere bandbreedte. Deze groei in capaciteit zorgt ervoor dat er meer apparaten tegelijkertijd kunnen verbinden met dezelfde antenne, waardoor de verbinding van je smartphone stabiel blijft op drukke plaatsen, zoals luchthavens of muziekfestivals. Nu duikt de snelheid van 4G bij grote drukte omlaag.

Wat is de kern van het 5G-netwerk?

De kern van het netwerk wordt soms vergeleken met het hart of het brein, schrijft de BBC. Het is de plek waar data worden doorgesluisd naar de plek waar het terecht moet komen. In de kern van het netwerk gebeuren bijvoorbeeld de volgende dingen:

Authentificatie van abonnees, zodat specifieke gebruikers alleen toegang krijgen voor diensten waarvoor ze hebben betaald en waarvoor ze zich hebben aangemeld.

Het doorsturen van een oproep naar de juiste radiotoren om vervolgens verbinding te kunnen maken met de mobiele telefoon van iemand anders.

Het doorschakelen naar iemands voicemail.

Sms-berichten bezorgen.

Data van apparaten doorsturen naar apps en websites.

Het dataverbruik van een persoon bijhouden om zo in de gaten te houden of iemand over zijn of haar bundel heen gaat.

Waarom wordt Huawei van deze kern uitgesloten?

Internationaal vrezen veel landen voor spionage door Huawei. Verschillende inlichtingendiensten en politici zijn bang dat het bedrijf opdracht heeft gekregen van de Chinese overheid om andere landen af te luisteren en die informatie door te spelen. Het zou daardoor een risico zijn om Huawei toegang te geven tot de kern van het 5G-netwerk, waar allerlei data doorheen komt.

In de Verenigde Staten ondertekende president Donald Trump in mei 2019 een decreet dat spionagetelecom in zendmasten verbiedt. Het decreet verbiedt providers in het land om zaken te doen met onder meer Huawei. Ook adviseerde Trump het VK met klem om Huawei volledig buitenspel te zetten bij het uitrollen van een 5G-netwerk in het land. Daar ging het VK niet volledig in mee, Huawei krijgt nog wel toegang tot 35 procent van de delen van het netwerk die buiten de gevoelige kern vallen, inclusief radiomasten.

De Volkskrant schreef in oktober vorig jaar dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoek had gedaan naar eventuele spionage van Huawei bij KPN, maar vond daarvan geen bewijs. Huawei zelf ontkent stellig aan spionage te doen. Tot op heden is er geen concreet bewijs dat Huawei spioneert.

Hoe zit het in Nederland?

Bronnen hebben eind 2019 aan Nieuwsuur gemeld dat het kabinet bij de introductie van het 5G-netwerk in Nederland met aanvullende eisen komt om Huawei te weren. Voor de aanleg van de gevoeligste delen van het 5G-netwerk zouden geen zaken gedaan mogen worden met landen met een "offensieve cyberstrategie" en met bedrijven uit landen waar ze gedwongen kunnen worden informatie te delen met de overheid.

Eerder in 2019 werd bekend dat KPN bij de aanleg van het 5G-netwerk in zee wilde gaan met Huawei. KPN liet wel weten bij de "kritieke delen" van het netwerk voor een westers bedrijf te kiezen.

Woensdag komt Eurocommissaris Margrethe Vestager met een aanbeveling voor het uitsluiten van aanbieders in 5G-netwerken in Europa.