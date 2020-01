Samsung presenteert op 11 februari zijn nieuwe toptelefoon. Het toestel volgt de Galaxy S10 op en gaat naar verluidt Galaxy S20 gaan heten. Deze informatie is al gelekt.

Traditiegetrouw brengt Samsung in het voorjaar zijn nieuwe telefoon in de Galaxy S-serie uit. Op 11 februari presenteert het Zuid-Koreaanse bedrijf de nieuwste versie in de serie.

Niet S11, maar S20

Wel breekt Samsung met de naamgeving van het toestel. Gelekte foto's hebben al meermaals getoond dat de opvolger van de Galaxy S10 niet de S11, maar S20 gaat heten.

De reden hiervoor is niet bekend. Mogelijk kiest Samsung voor de 20 vanwege het jaartal. Huawei ging Samsung eerder al voor in de telling van tientallen. Zo verscheen de Huawei P20, die het volgende jaar werd opgevolgd door de P30.

Drie modellen

De Galaxy S20 zou in drie verschillende versies worden uitgebracht. De reguliere Galaxy S20 heeft een scherm van 6,2 inch. De S20 Plus krijgt een scherm van 6,7 inch en de S20 Ultra een van 6,9 inch.

Alle toestellen hebben volgens gelekte informatie een display dat een ververssnelheid van 120 Hz ondersteunt. Daarmee wordt het beeld vaker ververst, wat soepeler beeld oplevert. Dit komt vooral van pas in games.

Een plat scherm

De Galaxy S-toestellen van Samsung waren de laatste jaren voorzien van een scherm dat aan de zijkanten meeboog in de randen. Hierdoor ontstond meer schermruimte, terwijl de behuizing niet groeide.

Samsung zou van dit ontwerp afstappen met de S20 en weer kiezen voor een plat scherm. Bij het gebogen scherm waren soms klachten van gebruikers, omdat ze per ongeluk iets indrukten als hun hand de zijkant van het scherm raakte.

Veel megapixels in de Galaxy S20 Ultra

Uit een gelekte lijst met specificaties blijkt dat de Galaxy S20 en de Galaxy S20 Plus dezelfde camerasystemen krijgen. Het gaat dan om een standaard lens van 12 megapixels met een lens van 64 megapixel waarmee je tot vijf keer optisch (zonder kwaliteitsverlies) zou kunnen zoomen. Ook is er een groothoeklens van 12 megapixel aanwezig.

Het grootste model, de Galaxy S20 Ultra, zou een standaard lens van 108 megapixel krijgen. In combinatie met de telelens van 48 megapixel zou daarmee tot tien keer optisch inzoomen mogelijk zijn. Verder heeft ook de Ultra een groothoeklens van 12 megapixel.

Alle toestellen worden voorzien van Time of Flight-sensoren. Daarmee kan diepte worden gemeten, wat onder meer van pas komt bij portretfoto's en het gebruik van augmentedrealitytoepassingen. De lenzen worden achter op het toestel gebundeld in een rechthoekig camera-eiland.

Aan de voorkant wordt een camera van 10 megapixel verwacht. De S20 Ultra krijgt een groothoeklens van 40 megapixels.

Forse accu's en snelle processor

De Galaxy S20 krijgt volgens geruchten een 4.000 mAh-accu ingebouwd. De Plus-versie doet het met een 4.500 mAh-accu en de Galaxy S20 Ultra heeft naar verluidt een accu met een gigantische capaciteit van 5.000 mAh.

De toestellen worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 865-processor van Samsung. Dat zou betekenen dat de telefoon beschikbaar is voor 5G-netwerken.

Geen 3D-gezichtsscanner

Samsung zou geen 3D-gezichtsscanner aan de telefoons toevoegen, zoals op iPhones. De S20 krijgt wel een nieuwe vingerafdrukscanner achter het scherm.

Hierbij gaat het volgens geruchten over de 3D Sonic Max-sensor van Qualcomm. Die is zeventien keer groter dan die van de S10. Hierdoor maakt het minder uit waar op het scherm je jouw een vinger legt. Ook kan hij twee vingers tegelijk herkennen.

Opslag en afscheid van de koptelefoonaansluiting

Dit jaar neemt Samsung afscheid van de koptelefoonaansluiting in de Galaxy S-serie. Vorig jaar verdween de aansluiting al uit de Note-serie.

De telefoons komen mogelijk beschikbaar met de opslagopties 128GB, 256G en 512GB. De capaciteit is via een MicroSD-kaartje uitbreidbaar. Daarnaast komen de toestellen er met 12GB of 16GB aan werkgeheugen.

Europrijzen zijn nog niet gelekt. Wel zou de Galaxy S20 zo'n 899 dollar (808 euro) gaan kosten. De Plus-versie kost 999 dollar en de S10 Ultra naar verluidt 1.300 dollar.

Samsung presenteert de Galaxy S20-serie op 11 februari om 20.00 uur (Nederlandse tijd).