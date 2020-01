Microsoft stopt dinsdag definitief met de ondersteuning voor Windows 7. Consumenten, bedrijven en organisaties kunnen in principe geen updates voor het besturingssysteem meer ontvangen. Zeven vragen en antwoorden voor fanatieke Windows 7-gebruikers.

Waarom stopt Microsoft met Windows 7?

Simpel: wat in 2009 fonkelnieuw was, is tien jaar later gedateerd. Microsoft heeft intussen twee nieuwe grote versies van zijn besturingssysteem voor pc's en laptops uitgebracht: Windows 8 en Windows 10. Het bedrijf legt op de lange termijn de focus op het laatste besturingssysteem. Oudere versies, waaronder nu dus Windows 7, worden uitgefaseerd.

Ik heb Windows 7 geïnstalleerd. Kan ik nog wel computeren?

Ja, je computer blijft wel nog gewoon werken. Wel moet je het vanaf dinsdag doen zonder beveiligingsupdates. Mochten er in Windows 7 ernstige fouten worden ontdekt, dan lost Microsoft die in principe niet meer op. Daarmee stel je jezelf bloot aan allerlei risico's. Kwaadwillenden die de fouten misbruiken, kunnen mogelijk je gegevens stelen.

Heb ik die updates wel nodig?

Zeker, is het antwoord van deskundigen. De regel is: technologie is nooit waterdicht. Ook in nieuwere versies van Windows, en allerlei andere soorten software, worden foutjes ontdekt. Dat gebeurt door de ontwikkelaars van software, onafhankelijke onderzoekers en door (goedaardige of kwaadaardige) hackers.

Als een fabrikant, in dit geval Microsoft, op de hoogte wordt gebracht van die bugs, kan het bedrijf updates uitvoeren om de kwetsbaarheden weg te nemen. Daar stopt Microsoft nu mee. Je pc of laptop is in dat geval dus kwetsbaar voor aanvallen en virussen.

Daarnaast kunnen Windows 7-gebruikers niet langer gebruikmaken van technische ondersteuning door Microsoft en kunnen programma's op termijn onbruikbaar worden of kuren gaan vertonen. Microsoft raadt gebruikers dan ook aan over te stappen op Windows 10.

Is het stopzetten van de ondersteuning écht definitief?

In principe wel. Toch geeft Microsoft bedrijven, overheden en organisaties wel de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning te kopen. Microsoft biedt die extra ondersteuning de komende drie jaar aan, maar alleen voor de zakelijke versies van Windows 7. Voor consumenten is de ondersteuning niet mogelijk.

In het verleden heeft de rijksoverheid miljoenen euro's aan Microsoft betaald om ondersteuning voor Windows XP te blijven ontvangen. Deze voorganger van Windows 7 wordt sinds april 2014 niet meer ondersteund, maar tienduizenden computers van de overheid konden niet op tijd geüpdatet worden.

Is er leven na Windows 7?

Jazeker. De opvolger van het besturingssysteem, Windows 8.1, wordt in principe ook nog ondersteund. Deze versie wacht echter hetzelfde lot: vanaf 10 januari 2023 ontvangt Windows 8 geen beveiligingsupdates meer. Sinds 2018 ontvangt Windows 8 al geen reguliere updates meer.

Wil je op lange termijn zeker zijn, dan is de beste optie om Windows 10 te gaan gebruiken. Microsoft blijft deze software ondersteunen en aanpassen. Er komt ook geen Windows 11, heeft het bedrijf bekendgemaakt, want de focus ligt volledig op de huidige versie. Je kunt natuurlijk ook overstappen op een alternatief besturingssysteem, zoals macOS of Linux.

Hoe duur is overstappen op Windows 10?

Dat ligt eraan. Je hebt twee opties: een computer updaten naar Windows 10 of een nieuwe pc of laptop met Windows 10 kopen. Gratis updaten is niet langer mogelijk: het aanbod daarvoor stopte in 2016.

Een gebruikte Windows-computer updaten naar Windows 10, kost je 145 euro. Microsoft raadt dat overigens niet aan. Het bedrijf adviseert gebruikers om een nieuwe pc of laptop te kopen, omdat oude apparaten mogelijk niet (goed) werken met Windows 10.

Een nieuwe Windows-laptop kost, afhankelijk van het merk en de specificaties, doorgaans enkele honderden euro's.

Moet ik bij het updaten nog ergens rekening mee houden?

Het is fijn dat je al je bestanden mee kunt nemen van Windows 7 naar Windows 10. Je kunt het beste een back-up maken van je belangrijke documenten, foto's en andere bestanden die wil bewaren. Sla ze bijvoorbeeld op een externe harde schijf op, of in een clouddienst.

Wat betreft software: veel programma's kun je gewoon downloaden in de Microsoft Store op Windows 10 of op de website van de ontwikkelaar. Je kunt deze software dus gewoon installeren als je met je nieuwe besturingssysteem aan de slag gaat.