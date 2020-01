In Singapore gingen deze jaarwisseling in plaats van vuurwerk tweeduizend drones de lucht in, ook het Belgische Brugge verruilde vuurwerk voor drones. Gaan we op korte termijn ook in Nederland vuurwerk vervangen door drones? De organisatie van het Nationale Vuurwerk in Rotterdam denkt van niet, maar onderzoekt wel de mogelijkheden.

De organisatie van het Nationale Vuurwerk in Rotterdam denkt daar al jaren na over drones. "Ik ben al sinds 2015 actief bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden", vertelt Klaas Rohde van het bedrijf Fjuze, dat samen met JMR Producties verantwoordelijk is voor het organiseren van het Nationale Vuurwerk in Rotterdam.

"Als er een stad zou zijn waar de drones bij zouden passen, dan is het Rotterdam. Ik zou het heel graag willen doen, maar ik heb wel een aantal twijfels."

'Het Nederlandse weer is te onbetrouwbaar'

De grootste onzekere factor is het Nederlandse weer. "Drones zijn heel gevoelig voor wind en zijn bij mist moeilijk te zien. Dat maakt het heel spannend om ze bij Oud en Nieuw in te zetten", vertelt Rohde.

Ook dit jaar was er bij Oud en Nieuw in grote delen van het land sprake van mist. In het Belgische Brugge kreeg deze mist grip op de drones, waardoor er een aantal mee ophielden, schrijft organisator AndLights op Facebook. "Veertig drones gingen in veiligheidsmodus door een technisch probleem. We vermoeden dat de mist tot een uur voor opstijgen voor een vochtigheidsalarm heeft gezorgd. Het systeem is zo geprogrammeerd dat de veiligheid op geen enkel moment in gevaar kan komen. Hierdoor kon het systeem niet opstarten."

Ook zorgen drones voor minder impact dan vuurwerk, stelt Rohde. "Vuurwerk maakt natuurlijk geluid, en de energie die daaruit voortkomt is enorm. Drones geven daarom een minder euforisch gevoel bij de start van het nieuwe jaar."

Daarnaast vreest Rohde voor de kosten van een droneshow, die volgens hem wel in de miljoenen euro's kunnen lopen. Bij de kosten van het Nationale Vuurwerk gaat het over tonnen, vertelde de organisatie in 2016 aan BNR.

'Meerdere gemeenten zoeken het uit'

Toch blijft de organisatie de mogelijkheden onderzoeken. Ook gemeenten denken na over drones, maar hebben nog geen concrete stappen gezet om dit te realiseren. Bij de gemeente Rotterdam liggen vragen over de mogelijkheden van een droneshow en de gemeenten Apeldoorn en Hilversum geven aan NU.nl aan dat ze bij de evaluatie van de vuurwerkshow van afgelopen jaarwisseling ook de mogelijkheid van een droneshow gaan onderzoeken.

Kunstenaarsduo Studio Drift merkt een groeiende vraag naar droneshows. Het kunstenaarsduo maakte in 2018 de eerste grootschalige droneshow in Nederland in de open lucht. Het duo liet een groep van 300 drones over het IJ vliegen. Dit kunstproject vertoonden ze vervolgens over de hele wereld, waaronder op het Burning Man-festival in de Verenigde Staten.

Na de jaarwisseling krijgt het kunstenaarsduo veel vragen van gemeenten en andere partijen over de realisering van droneshows, zegt Studio Drift tegen NU.nl: "De vraag wordt steeds groter, ook vanuit gemeenten." En volgens het duo heeft het plan zeker potentie.

30 Honderden drones voeren kunstvoorstelling op boven het IJ

'We kunnen het binnen drie weken regelen'

"Wij waren de eerste groep die op zo'n grote droneshow organiseerde. Dat kostte toen extra tijd. Omdat wij toen zoveel tijd hebben besteed aan bijvoorbeeld het verkrijgen van de juiste vergunningen, kunnen we het nu veel makkelijker regelen. In drie weken kunnen we een droneshow opzetten, mits de vergunningen meezitten", vertelt Lucas van Oostrum, dronespecialist bij Studio Drift.

Waar Rohde vreesde voor een miljoenenuitgave, denkt Studio Drift dat het bedrag mee zal vallen omdat de drones duurzamer zijn en vaker gebruikt kunnen worden. "Drones zijn nu nog duurder dan een grootschalige vuurwerkshow omdat de technologie nog zo nieuw is, maar de prijs zal de komende jaren gaan dalen."

Daarnaast benadrukken de kunstenaars dat waar vuurwerk een eenmalige uitgave is, drones elk jaar opnieuw gebruikt kunnen worden. "Je hoeft ze alleen anders te programmeren en je hebt weer een hele nieuwe show. Vuurwerk steek je één keer aan en dan is het weg. Drones zijn daardoor ook veel duurzamer dan vuurwerk."

Dus, krijgen we op korte termijn droneshows in plaats van vuurwerkshows in Nederland? Volgens Studio Drift heeft het idee zeker potentie, maar drones als een alternatief van vuurwerk ziet Rohde bij het Nationale Vuurwerk niet zo snel gebeuren. "Maar zeg nooit nooit, we gaan het wel uitzoeken. En als iemand zegt 'hier heb je geld, maak maar een droneshow', dan doe ik het met plezier."