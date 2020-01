Een bedrijf belt je met een "mooie aanbieding", een goed doel vraagt je telefonisch om opnieuw te doneren, een vervelende ex blijft je maar bellen, je krijgt zomaar een telefoontje uit een ver land of een anoniem nummer houdt je telefoonlijn bezet. Ongewenste telefoontjes kunnen er op allerlei verschillende manieren uitzien. Dit zijn veelvoorkomende varianten en zo ga je ermee om.

Als je niet zit te wachten op bovenstaande situaties, ben je niet de enige. In april bleek uit een enquête van onderzoeksbureau Kantar dat een overgrote meerderheid (minimaal 84 procent) van de Nederlanders niet zit te wachten op telefoontjes van bijvoorbeeld energieleveranciers, uitgevers, verzekeraars, telecomproviders of loterijen die je iets willen verkopen. Ook als zij al klant zijn.

In het kort: Schrijf je in bij het Bel-me-niet Register. Bedrijven mogen je dan niet bellen als je geen toestemming hebt gegeven of geen klant bent (geweest).

Wees zuinig op je telefoonnummer: deel het niet zomaar met elk bedrijf of organisatie, bij winacties, in je e-mailhandtekening, in online formulieren of andere openbare plekken.

Blokkeer nummers van mensen die je lastigvallen. Dit kan in de instellingen van je smartphone.

Bedrijven en organisaties proberen je iets te verkopen

Met een gratis inschrijving in het Bel-me-niet Register kun je deels voorkomen dat bedrijven of organisaties je bellen met het doel om iets te verkopen. Na inschrijving zijn organisaties namelijk verplicht om te controleren of jouw telefoonnummer in het register staat.

Het Bel-me-niet Register is bedoeld voor consumenten. Zowel een vaste telefoonlijn als mobiel nummer kan worden toegevoegd. Ook ondernemers die bijvoorbeeld zzp'er of vennoot zijn, kunnen hun (zakelijke) telefoonnummer bij het register aanmelden.

Het register is overigens niet waterdicht: bedrijven kunnen de wet negeren en er zijn uitzonderingen waardoor je toch gebeld mag worden. Een wetswijziging moet de situatie verbeteren. Het kabinet wil dat bedrijven bijvoorbeeld alléén mogen bellen als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken verwacht het wetsvoorstel binnen een half jaar voor te leggen aan de Tweede Kamer. De wijziging kan na akkoord van het parlement van kracht gaan.

Ik sta ingeschreven bij het Bel-me-niet Register, maar word toch gebeld

In sommige gevallen mag dat. Bijvoorbeeld als je bij het bedrijf klant bent (geweest), maar ook als je toestemming hebt gegeven. Je kunt in deze gevallen niet terugvallen op je vermelding in het register.

Geldt deze situatie niet, maar word je ondanks je inschrijving toch gebeld? Draai het gesprek dan om en ondervraag de persoon aan de andere kant van de lijn. Om misverstanden uit te sluiten, kun je vragen op welke grondslag je gebeld wordt. Daarna kun je om meer informatie vragen.

Vraag niet alleen namens welk bedrijf je een aanbieding krijgt, maar vraag ook hoe het bedrijf heet waardoor je wordt gebeld. Soms maken organisaties voor telemarketing namelijk gebruik van tussenbedrijven die de telefoontjes plegen.

Noteer zoveel mogelijk gegevens. Maak de marketeer ook duidelijk dat je dit doet. Op die manier kun je benadrukken dat je het telefoontje echt niet op prijs stelt. Ook heb je de gegevens bij de hand om eventueel een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Iemand valt mij lastig en maakt gebruik van een anoniem nummer

Een anoniem nummer kun je niet blokkeren, maar er zijn wel andere manieren om deze ongewenste telefoontjes tegen te gaan. Het meest logische is om de hulp van je provider in te roepen als je continu anoniem gebeld wordt en vermoedt dat één persoon jou lastigvalt. Neem contact op via de klantenservice en vraag welke stappen je moet nemen.

In de recentste versies van de mobiele besturingssystemen, Android 10 en iOS 13, zit ook een instelling om telefoontjes van onbekende nummers te filteren. Op die manier kun je inkomende gesprekken van telefoonnummers die je niet kent automatisch naar je voicemail sturen.

Zo schakel je een filter voor onbekende nummers in: Android 10: Open de Telefoon-app > Ga naar instellingen via de drie puntjes > Kies 'Geblokkeerd' en maak je keuze bij 'Regels voor oproepblokkering'.

iOS 13: Open de Instellingen-app > Ga naar Telefoon en activeer 'Houd onbekende bellers stil'.

Ongewenste marketing na inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Omdat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) in het openbare Handelsregister terechtkomt, kunnen bedrijven telefoonnummers verzamelen om aan ondernemers commerciële aanbiedingen te doen. Wie zich inschrijft bij de KVK, kan aangeven geen reclame te willen ontvangen. Maar deze regeling geldt alleen voor post en niet voor telefoontjes.

Naast een inschrijving bij het Bel-me-niet Register (voor onder meer eenmanszaken) kunnen ondernemers de schade beperken door een zakelijk telefoonnummer te regelen en te gebruiken bij je inschrijving voor de KVK. Op die manier blijft je privénummer ook echt privé.

Het is niet verplicht om ditzelfde nummer daadwerkelijk te gaan gebruiken voor de communicatie naar je klanten. Je kunt dus eventueel een (ongebruikte) simkaart en een oude mobiele telefoon gebruiken om te voorkomen dat je nummer op straat terechtkomt.

Gebeld door een onbekend nummer uit het buitenland

Zo nu en dan is er in Nederland een piek van onbekende telefoontjes uit het buitenland. Mensen worden op grote schaal gebeld uit verre oorden, zoals Algerije of Somalië. Dit is wangirifraude. De term komt uit Japan en betekent zoveel als 'één keer laten rinkelen en dan ophangen'.

Dat is ook precies de tactiek die de fraudeurs achter deze telefoontjes gebruiken. Door snel op te hangen, hopen ze je nieuwsgierigheid te hebben gewekt zodat jij terugbelt. Als je dat doet, krijg je bijvoorbeeld reclame te horen. Op die manier verdienen de oplichters geld, en blijf jij achter met een dure telefoonrekening.