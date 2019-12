Ken je deze nog? Niet elke app, gadget of elk sociaal medium overleeft in de snel ontwikkelende techwereld. In dit artikel selecteren we tien dingen die in hun tijd populair waren, maar waar we nu niets meer van horen.

Google Glass

Google bracht in 2014 een slimme bril op de markt. De Google Glass had een klein schermpje bij het oog waarop informatie werd geprojecteerd. Dragers konden zo bijvoorbeeld een route op Maps bekijken, foto's maken en Twitter-berichten lezen.

De gadget werd geen doorslaand succes. In 2015 stopte Google met de verkoop. Aan de Google Glass kleefden enkele nadelen. Zo ging de accu snel leeg en waren er privacybezwaren, onder meer vanwege de camera en microfoon op het apparaat, waarmee de drager kon opnemen wat hij zag en hoorde.

Hyves

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar in 2010 telde Hyves ruim tien miljoen gebruikers. Het was het populairste sociale medium in Nederland. Hyves stond onder andere bekend om het uitdelen van 'respect' en 'de dansende banaan'.

In 2011 was het keerpunt, toen trok Facebook meer unieke bezoekers dan Hyves. Op dat moment was Hyves al verkocht aan de Telegraaf Media Groep, dat in november 2010 ruim 43 miljoen euro betaalde voor het platform. In 2013 stopte Hyves als sociaal medium. Inmiddels kunnen op Hyves alleen nog onlinespelletjes worden gespeeld.

Flappy Bird

Het idee van de app Flappy Bird was simpel. Tik op het scherm en de vogel flappert met zijn vleugels. Probeer hem op die manier door openingen in het level te krijgen. Het bleek ongelooflijk lastig om een topscore te halen.

Begin 2014 werd de app een enorme hit. Flappy Bird was toen al ruim een half jaar uit. Het spel werd ruim vijftig miljoen keer gedownload. Maar maker Dong Nguyen besloot de app te verwijderen, omdat hij de aandacht niet meer trok. "Flappy Bird is een succes, maar het ruïneert mijn simpele leven. Dus nu haat ik het."

Meerkat

Livestreamapps kwamen in 2015 in opkomst. Een van de eerste was Meerkat. Met deze app konden mensen via hun telefooncamera live video's de wereld in sturen via een link op Twitter. Kijkers plaatsten reacties die live in beeld verschenen, zodat interactie ontstond.

Al snel perkte Twitter de mogelijkheden van Meerkat in. Dat had deels te maken met een app die Twitter zelf had overgenomen: Periscope. Deze app deed hetzelfde en werkt inmiddels helemaal samen met Twitter. Meerkat werd na nog geen jaar weggeconcurreerd, maar livestreamen bestaat nog wel. Voornamelijk via Periscope of YouTube.

Vine

Videoapp Vine stond bekend om zijn korte, vaak lollig bedoelde filmpjes. De filmpjes van Vine gingen soms heel Twitter over en werden bij velen bekend. Compilaties van de grappigste Vine-creaties staan nog steeds op YouTube.

De ontwikkelaar van de app werd in 2012 overgenomen door Twitter. Vier jaar later werd de app gestopt. TikTok lijkt de rol van Vine iets te hebben overgenomen. Onderwijl werkt Vine-oprichter Dom Hofmann aan een opvolger van zijn app. In de lente van 2020 moet Byte verschijnen.

Yo

Een van de raarste apps van de afgelopen tien jaar is de berichtenapp Yo. Hiermee kon naar vrienden maar één bericht gestuurd worden: Yo. Zij konden vervolgens Yo terugsturen. De app werd als een geintje binnen acht uur gebouwd, maar werd later gewaardeerd op een waarde 10 miljoen dollar.

Later verschenen allerlei Yo-klonen, waaronder de app Bark. Hiermee konden gebruikers naar anderen in de buurt blaffen via een app.

HQ

Eind 2017 verscheen HQ, een quizapp waar dagelijks gratis meegespeeld kon worden. De speler moest een reeks meerkeuzevragen beantwoorden. Waren ze allemaal goed, dan won diegene een geldprijs(je). Al snel logden elke keer honderdduizenden deelnemers in.

De app bestaat nog wel, maar heeft aan populariteit verloren. Er was ook nog een tijdlang een Nederlandse variant genaamd Lucky 13. Deze was gelinkt aan een SBS-programma met dezelfde naam. Ook in deze versie konden mensen geld winnen. Het programma is op dit moment niet meer op televisie te zien.