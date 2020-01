De Fraudehelpdesk kreeg afgelopen jaar 639 meldingen van datingfraude binnen. Daarvan werden 259 personen daadwerkelijk slachtoffer, onder wie Harry. Hij maakte in totaal 31.000 euro over naar zijn online liefje, dat vervolgens niet kwam opdagen op Schiphol.

"We zouden gaan trouwen. Ik had de ringen al gekocht. Ik zou haar ophalen op Schiphol en haar ten huwelijk vragen. Ik had een enorme knuffelbeer gekocht met een T-shirt waarop stond: Will you marry me. Toen ze niet kwam, stortte ik in."

“Mijn vrienden vingen me op. 'Harry waar ben je in godsnaam in terecht gekomen?'” Harry Kelderhuis

De 57-jarige Harry Kelderhuis werd in 2019 slachtoffer van datingfraude. Net gescheiden en met behoefte aan contact maakte hij op in september 2019 een profiel aan op een datingsite voor vijftigplussers. Hij kwam zo in contact met een vrouw die erg geïnteresseerd in hem was.

"Al vrij snel probeerde ze tactisch van alles over mij te weten te komen. Of ik een koophuis had, hoeveel geld op mijn rekening stond. Maar videochatten kon ze niet. Dat waren natuurlijk grote rode vlaggen, maar ik trapte er volledig in. Ik was heel kwetsbaar na mijn scheiding, ik was het perfecte slachtoffer. Ik ben er met open ogen ingetrapt."

'Daders gaan heel geraffineerd te werk'

Tanya Wijngaarde, woordvoerder bij de Fraudehelpdesk, vertelt dat de daders van datingfraude heel geraffineerd te werk gaan. "De daders steken maanden, soms wel jaren in het contact met hun slachtoffers. Ze doen zich voor als de ideale man of vrouw, sturen elke dag lieve berichtjes en sturen soms zelfs bloemen naar ze op."

Ze vertelt dat de slachtoffers verliefd worden op de daders en geld naar ze overmaken in de overtuiging dat ze het op een gegeven moment weer terugkrijgen. Bij Harry ging dat net zo.

"Ze zei dat ze weduwe was", vertelt Harry. "Dat haar man die zeven jaar geleden was overleden, eigenaar was van een plasticfabriek, die zij nu geërfd had. Ze had de fabriek met haar spaargeld gerenoveerd en wilde deze nu gaan verkopen. Alleen had ze na de renovatie geen geld meer over. Ze vroeg mij om geld om een licentie te kopen waarmee ze de fabriek kon verkopen. Ze had geen vrienden of familie - ze had alleen mij - dus gaf ik haar 2.000 euro."

"Na de verkoop van de fabriek zou ze miljoenen hebben en naar mij toe komen. Maar de verkoop was nog niet rond, dus ze vroeg ze mij of ik haar geld kon sturen om naar Nederland te komen. Ik zat op dat moment midden in een scheiding en in de verkoop van mijn huis. Als die rond was, kon ik haar geld sturen. Tot die tijd zat zij in een duur hotel in Dubai. Na de verkoop van mijn huis stuurde ze mij de rekening: 26.000 euro. Die heb ik overgemaakt."

Een gebroken hart en 31.000 euro lichter

Eind november zou ze dan naar Schiphol komen. Ik zou haar komen ophalen. Ik had een heel grote beer gekocht met een T-shirt waarop stond: Will you marry me? en ik had een T-shirt laten maken met haar naam erop. We zouden meteen samen op vakantie gaan naar Rome. Daar zou ik haar dan officieel ten huwelijk vragen. Ik had de ringen al gekocht."

Op de dag dat ze aan zou komen, kreeg Harry bericht dat ze niet aan zou komen. Ze was gearresteerd op het vliegveld in Dubai, schreef ze, omdat haar man zijn belasting niet had betaald. Of Harry nog 25.000 euro over kon maken.

"Ik stortte helemaal in. Mijn vrienden vingen me op. 'Harry waar ben je in godsnaam in terecht gekomen?' Ze waren geschokt dat ik haar zoveel geld had gegeven; 31.000 euro in totaal. Ik heb toen meteen aangifte gedaan bij de politie en ben naar de Rabobank gegaan. Zij hebben nog geprobeerd om het geld terug te krijgen, maar dat is niet gelukt."

Zo herken je datingfraude

De Fraudehelpdesk schetst een aantal scenario's die hinten naar oplichting. Hoe meer van de onderstaande kenmerken je herkent in je datingpartner, hoe meer kans je loopt dat je wordt opgelicht.