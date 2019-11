Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk met een zelfrijdende test-Uber waarbij een voetganger omkwam, is in volle gang. Ondertussen blijven geschrokken techbedrijven voorzichtig met de informatie die ze naar buiten brengen over hun autotests. Wie is waarmee bezig? En hoe ver zijn ze?

De term 'zelfrijdende auto' is breed. Grofweg spreken we van vijf niveaus.

Niveau 1 is een systeem dat je bijstaat terwijl je zelf rijdt, zoals cruisecontrol of parkeerondersteuning.

Niveau 2 is een volledig zelfrijdend programma, waarbij er een noodchauffeur aanwezig moet zijn.

Bij niveau 3 hoeft de noodchauffeur het stuur niet meer constant vast te houden.

Op niveau 4 kun je zelfs een dutje doen achter het stuur, maar moet er nog wel een mens in de buurt zijn.

Niveau 5 is de zelfrijdende taxi zonder chauffeur.

Tijdens de tests wordt gereden met zelflerende software. Dat maakt het aantal gereden kilometers belangrijk. Hoe meer kilometers, hoe meer het algoritme de kans heeft gehad om te leren. Wel waarschuwen experts dat sommige routes meer 'leermomenten' opleveren dan andere.

Tesla

Wat doen ze? Tesla installeerde in 2015 Autopilot in zijn auto's. Sinds dit jaar is het mogelijk om - mits je je handen aan het stuur houdt - je Tesla grotendeels zelf de snelweg te laten navigeren. Zo kan een Tesla bijvoorbeeld zelf inschatten op welke rijbaan de auto het beste kan rijden.



Ondanks de naam is de Autopilot niet volledig autonoom. Dat weerhoudt mensen er overigens niet van om soms een tukje achter het stuur te doen, zoals begin dit jaar in Meppel.

Hoeveel is er getest en waar? Volgens Forbes heeft Tesla er inmiddels 1,88 miljard mijl (oftewel 3 miljard kilometer) op zitten. Omdat de software in alle recente Tesla's zit, is elke bezitter een proefpersoon. De tests gebeuren (nog) niet op hetzelfde autonome niveau als bij de concurrentie.

Hoever is Tesla? Sommige Tesla-bezitters kunnen hun auto autonoom vanuit de garage naar zich toe laten rijden, maar ze maken daarbij regelmatig brokken.

Tesla-topman Elon Musk wil eind dit jaar beginnen met een beperkte test van een volle zelfrijdende modus voor Autopilot - in ieder geval op niveau 3 - en dat later uitbreiden.

Aantal dodelijke ongelukken? Vijf, allemaal chauffeurs.

Waymo

Wat doen ze? Google-zuster Waymo werkt sinds 2009 aan een zelfrijdende taxi en test zijn vloot Chrysler-stationwagens al jaren op openbare wegen. Dat gebeurt grotendeels met menselijke noodchauffeurs achter het stuur, die honderden early riders tot dienst zijn.

Hoeveel is er getest en waar? Tegenover TechCrunch zegt Waymo dat zijn vloot van zeshonderd auto's 10 miljoen mijl op de weg heeft voltooid - 16 miljoen kilometer - en 10 miljard mijl in simulaties.

De tests lopen sinds 2017 in Arizona en sinds kort in Los Angeles. De volledig zelfrijdende auto's rijden in een sterk begrensd gebied.

Hoever is Waymo? Waymo testte in 2017 beperkt auto's zonder noodchauffeur op de weg. Het bedrijf stelt deze auto's nu voorzichtig beschikbaar aan testgebruikers. Waymo sleutelt nog aan de 'inflexibele' software.

Aantal dodelijke ongelukken? Geen, maar wel 36 niet-fatale crashes.

Uber

Wat doen ze? Uber begon in 2015 met twintig zelfrijdende Ford Fusions, voorzien van noodchauffeur, maar verving deze auto's na enige tijd door de Volvo XC90. Inmiddels zijn er tweehonderd zelfrijdende Ubers actief.

Hoeveel is er getest en waar? Uber begon in de stad Pittsburgh en breidde later uit naar andere Amerikaanse steden. Uber zegt "miljoenen mijlen" te hebben gereden.

Na een fatale aanrijding met een voetganger in Arizona legde Uber zijn tests stil. Sinds december vorig jaar zijn de zelfrijdende Ubers - met aanpassingen - weer op de weg te vinden in Pittsburgh.

Hoever is Uber? Het zelfrijdende programma van het bedrijf wordt momenteel doorgelicht door de Amerikaanse autoriteiten. Die constateerden dat de software niet was ingesteld om voetgangers te signaleren die niet via het zebrapad oversteken. Het oplossen van dit probleem heeft tot flinke vertraging geleid.

Aantal dodelijke ongelukken? Eén. Zelfrijdende Ubers waren daarvoor 37 keer betrokken bij veelal kleine ongelukken.

Cruise (General Motors)

Wat doen ze? General Motors-dochter Cruise heeft een vloot van 170 zelfrijdende Chevrolets en zet deze sinds 2017 ook in als carpooloptie voor werknemers. Op termijn wil het bedrijf gaan samenwerken met Uber-concurrent Lyft.

Hoeveel is er getest en waar? Cruise-auto's reden afgelopen jaar 450.000 mijl (724.000 kilometer). Cruise test zijn auto's vooral in San Francisco. Volgens Cruise-topman Kyle Vogt is daarvoor gekozen omdat zo'n grote stad een van de moeilijkste plekken voor een zelfrijdende auto is en door de grote bevolkingsdichtheid snel rendabel kan zijn voor taxi's.

Hoever is Cruise? Het bedrijf had gehoopt dit jaar een eigen taxiservice op te kunnen zetten. Nu wil Cruise "zo snel mogelijk" taxi's de weg op krijgen. Het probleem zou liggen bij "zorgen over de veiligheid".

Aantal dodelijke ongelukken? Geen, maar Cruise moest wel schikken met een fietser die door een auto geschampt werd.

Zoox

Wat doen ze? Zoox bestaat sinds 2014 en gebruikt Toyota-stationwagens voor tests op publieke wegen. Het bedrijf hoopt volgend jaar een zelfrijdende taxiservice op te zetten in Las Vegas.

Hoeveel is er getest en waar? Zoox heeft er naar eigen zeggen 50.000 ritten op zitten in San Francisco en Las Vegas. Om hoeveel mijlen het precies gaat, is niet bekend.

Hoever is Zoox? Het bedrijf gelooft in 2020 succesvol een taxiservice op te kunnen zetten met eigen auto's.

Aantal dodelijke ongelukken? Geen.