De actiegroep XS4ALL Moet Blijven is maandag gestart met een nieuwe provider. Na maandenlang te hebben geprobeerd KPN te overtuigen om niet te stoppen met XS4ALL, moet Freedom Internet een waardige zelfstandige 'opvolger' zijn. Freedom Internet presenteert zichzelf als een alternatief voor bestaande providers op het gebied van privacy, veiligheid en innovatie, maar wat betekent dat concreet?

Terwijl Freedom Internet zijn eerste klant nog moet aansluiten, profileert de provider zich al door te stellen een maatschappelijke, economische en technische toegevoegde waarde te gaan bieden.

Maandag maakte Freedom Internet al bekend in te willen zetten op de zogenoemde portabiliteit van e-mailadressen. Klanten krijgen een eigen domein dat zij kunnen gebruiken voor hun e-mailadres, waardoor ze niet vastzitten aan de provider. Mochten zij besluiten over te stappen naar een ander, dan kunnen ze hun e-mailadres houden.

Maar de nieuwe internetaanbieder doet meer beloftes. Hoe onderscheidt Freedom Internet zich daarmee van andere providers?

Freedom Internet wil activisme van XS4ALL in stand houden

Freedom Internet is geboren uit onvrede over de beslissing van KPN om de merknaam XS4ALL af te schaffen. Volgens de oprichters van de nieuwe aanbieder heeft XS4ALL in het verleden laten zien zich hard te maken voor een open en vrij internet.

Freedom Internet wil het activisme van XS4ALL in stand houden en zich daarom "actief gaan inzetten" op verschillende punten. Met die belofte onderscheidt de provider zich nu al van de concurrentie, zegt Hans de Zwart van Bits of Freedom, een stichting die zich inzet voor digitale burgerrechten. "Freedom Internet is de enige provider die deze ambitie expliciet keihard uitspreekt."

Maar in de praktijk moet nog blijken of die belofte waargemaakt wordt. "Er is sowieso een manier waarop je als provider activistisch kunt zijn: je actief mengen in het publieke debat", zegt De Zwart. Het is volgens hem nog afwachten hoe dat er precies uit gaat zien: "The proof of the pudding is in the eating."

Freedom Internet zegt onder meer... ... principieel tegen de bevoegdheid van de AIVD om op de kabel ongericht internetverkeer af te mogen tappen, door tegenstanders ook wel de 'sleepnetmethode' genoemd.

... tegen 'achterdeurtjes' in versleuteling te zijn. Minister Ferd Grapperhaus zei begin november dat opsporingsdiensten inzicht moeten kunnen krijgen in bijvoorbeeld WhatsApp-gesprekken.

... jaarlijks een donatie te doen aan Bits of Freedom gelijk aan het maximum dat de stichting per bedrijf toestaat.

Technische beloftes bieden vooralsnog niet per se meerwaarde

Hoe Freedom Internet zich technisch gaat onderscheiden van de concurrentie, moet ook nog blijken. De provider wil onder meer inzetten op het volgens hen "belangrijkste onderdeel" van het bedrijf: de klantenservice. Volgens de actiegroep wist XS4ALL zich ook op dit punt van concurrenten te onderscheiden.

Verder is tot nu toe bekend dat Freedom Internet als modem "sowieso" de FRITZ!Box gaat leveren. Dit merk werd ook door XS4ALL gebruikt. Hoewel concurrerende providers andere modems leveren, zijn klanten zijn niet gebonden aan het merk dat bijvoorbeeld KPN (Experia Box), VodafoneZiggo (Connectbox, Ubee) of T-Mobile (Huawei, Zyxel) gebruiken. Klanten van Freedom Internet kunnen een alternatieve modem aansluiten, maar moeten deze wel zelf aanschaffen.

Daarnaast is een van de eerste technische beloftes van Freedom Internet dat ze een standaard ondersteuning voor IPv6-adressen biedt, naast het nu veelgebruikte IPv4. Deze twee internetprotocollen geven aan waar een website of app zich op het internet precies bevindt.

Waarom is IPv6 nodig als opvolger van IPv4? Elk apparaat waar verbinding mee gemaakt kan worden, moet een IP-adres hebben. In de jaren tachtig is het IPv4-protocol in gebruik genomen.

Er zijn echter niet oneindig veel IPv4-adressen. Omdat er steeds meer apparaten met het internet worden verbonden, raken de IPv4-adressen op een gegeven moment op.

Nieuwe websites of apps kunnen vanaf dat moment alleen gebruikmaken van IPv6, maar als een modem het protocol niet ondersteunt, kan je die website of app niet bezoeken. Dat is nu niet direct een probleem, maar kan in de toekomst wel vervelend zijn.

'Mooi dat Freedom Internet zich inzet voor IPv6'

Met deze belofte onderscheidt Freedom Internet zich sowieso van de concurrentie. De grote providers bieden hun klanten nog geen volwaardig IPv6, oordeelt SIDN, dat het .nl-domein beheert. "Met name KPN en Ziggo houden hun klanten al jaren ten onrechte voor dat ze binnenkort met de grootschalige uitrol gaan beginnen."

"Het is mooi dat Freedom Internet zich wel inzet voor IPv6", zegt Elmer Lastdrager van SIDN. "XS4ALL deed het ook al een tijd. Freedom neemt die mentaliteit nu over. Daaraan zie je dat het wel kan. Ik hoop dat het veel navolging krijgt", aldus Lastdrager.

Toch is het internet op dit moment verre van onbruikbaar zonder IPv6. De meeste websites en apps hebben 'gewoon' een IPv4-adres en zijn soms (ook) al bereikbaar met IPv6. Bedrijven kunnen bovendien nog altijd aan IPv4-adressen komen, bijvoorbeeld door ze van andere bedrijven te kopen.

Lastdrager verwacht dat andere providers stappen zullen moeten gaan zetten naarmate IPv6 gangbaarder wordt. Maar dat bepaalde websites zonder IPv6 voor Nederlanders onbereikbaar zijn, is volgens hem nog niet aan de orde.

Hoe de beloftes van Freedom Internet zich in de praktijk verhouden tot de concurrentie, zal later blijken. Vanaf 2020 moeten de eerste klanten gebruik kunnen maken van internet, televisie en telefonie door Freedom Internet.