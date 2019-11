Nederlanders worden regelmatig gebeld door een onbekend nummer uit het buitenland, maar na het opnemen wordt direct opgehangen. Wie vervolgens terugbelt, krijgt een stevige telefoonrekening aan het einde van de maand. Hoe voorkom je dit?

Met name uit Mauritanië en de Comoren komen de afgelopen tijd veel frauduleuze oproepen, wat wangirifraude wordt genoemd. Oproepen uit deze landen zijn te herkennen aan de netnummers +269 (Comoren) en +222 (Mauritanië). Eerder dit jaar was er ook al een piek van dit soort telefoontjes met de netnummers +213 (Algerije) en +216 (Tunesië). Wat zit er achter deze mysterieuze oproepen?

Zo werkt wangirifraude

Wangiri is een Japanse term. De term staat voor 'één keer over laten gaan en ophangen'. De oplichters bellen met een onbekend nummer uit het buitenland en hangen meteen op als de telefoon een keer over is gegaan. Het slachtoffer ziet vervolgens een gemiste oproep.

De oplichters hopen dat het slachtoffer uit nieuwsgierigheid terugbelt. Wanneer dit gebeurt, krijgt het slachtoffer een kiestoon of een bandje te horen om het gesprek zo lang mogelijk te laten duren. Het slachtoffer belt namelijk naar een duur servicenummer, waardoor de kosten per minuut snel oplopen. Hoe langer de beller blijft hangen, des te hoger de rekening.

Aan het einde van de maand krijgt het slachtoffer een hoge telefoonrekening gepresenteerd en moeten er tientallen of zelfs honderden euro's extra betaald worden. Dit is geen nieuw fenomeen. Volgens woordvoerder René Loman van VodafoneZiggo "duikt dit een keer in de zoveel tijd op".

Het is voor providers lastig om wangirifraude tegen te gaan. "We proberen dit soort nummers zo snel mogelijk te blokkeren, maar er duiken snel weer nieuwe nummers op" zegt Stijn Wesselink, woordvoerder bij KPN. Ook T-Mobile kampt met deze vorm van fraude.

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Bij alle drie de providers is het beste advies om niet op te nemen en al helemaal niet terug te bellen naar onbekende nummers uit het buitenland. De geleden schade wordt namelijk niet vergoed.

"Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun telefoonrekening" zegt Loman van VodafoneZiggo. Ook bij KPN moeten slachtoffers gewoon hun telefoonrekening betalen, zelfs in zulke fraudegevallen.

Je kunt een nummer dat uit het buitenland belt ook zelf blokkeren. Zeker als oplichters vaker proberen te bellen is dit handig. Op die manier kun je niet per ongeluk terugbellen.

Voorlopig is er geen permanente oplossing om dit soort fraude te voorkomen. "Het blijft een kat-en-muisspel" zegt Loman. Hoeveel schade Nederlanders tot nu toe door wangirifraude hebben geleden, is onbekend.