Zo'n 170.000 Nederlanders hebben aangegeven dat zij het afgelopen jaar op één of meerdere socialemedia-accounts zijn gehackt. Er zijn immers genoeg mensen die om verschillende redenen maar wat graag toegang willen tot al je gegevens: een boze ex, een wantrouwende partner of een crimineel.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Maar wat nou als het kwaad al is geschied? Dan kun je de macht over je account weer terugkrijgen door een aantal stappen te doorlopen. Zo doe je dat voor de populaire sociale media Facebook, Instagram en Twitter.

Facebook

Worden je vrienden bestookt met duistere links, plaatst je account berichten waar je geen weet van hebt en vindt jouw Facebook-profiel spontaan pagina's leuk? Dan ben je gehackt. Zo krijg je de controle terug:

Wijzig je wachtwoord op de daarvoor betreffende pagina bij de Facebook-instellingen.

Op dezelfde pagina vind je een overzicht van browsers en apparaten die zijn gebruikt om in te loggen. Beëindig alle sessies die verdacht zijn.

Laat Facebook weten dat je vermoedelijk gehackt bent. Als je aangeeft dat iemand zonder je toestemming toegang heeft gehad tot je account, controleert Facebook dat en helpt je vervolgens verder.

Instagram

Volgens onderzoeks- en adviesbureau Newcom is Instagram, onderdeel van Facebook, in Nederland het snelst groeiende sociale medium. Het platform telt zo'n 4,9 miljoen gebruikers in Nederland. Daarvan hebben sommige gebruikers een groot online bereik met miljoenen volgers, die je in een handomdraai kunt bereiken. Kortom, een goudmijn voor hackers en oplichters. Wanneer je hier zelf het slachtoffer van bent, ga je als volgt te werk:

Als je nog kunt inloggen, wijzig dan eerst je wachtwoord of laat het resetten door je wachtwoord te wijzigen en het naar jezelf te laten sturen.

Trek de toegang in van verdachte externe apps. Dat kan op deze pagina.

Kun je niet meer inloggen? Vraag Instagram dan om een beveiligingscode naar je e-mailadres of telefoonnummer te sturen. Zo bevestig je dat jij de eigenaar bent van je account.

Als je het account niet met een beveiligingscode kunt herstellen, kun je het account rapporteren. Op deze pagina lees je hoe dat bij Android en iOS in zijn werk gaat.

Twitter

In 2017 toonde RTL Nieuws nog aan dat de accounts van Nederlandse politici gemakkelijk te hacken zijn, omdat zij hun profiel slecht hadden beveiligd. Mocht een hacker het op jou gemunt hebben, dan krijg je de controle over je tweets terug door middel van de volgende stappen:

Ga naar de instellingen en verander je wachtwoord. Kies een sterke toegangscode die je niet eerder hebt gebruikt, ook niet ergens anders.

Kun je niet meer inloggen? Dan biedt deze pagina soelaas. Probeer eerst je wachtwoord te resetten. Controleer vervolgens of de e-mail om je wachtwoord te resetten gestuurd is naar het adres dat aan je account is gekoppeld.

Wanneer je nog steeds niet kunt inloggen, kun je een ondersteuningsverzoek indienen. Kies in de lijst met opties voor 'gehackt account'. Vul daar het aan je account gekoppelde e-mailadres in om meer instructies te ontvangen van Twitter. Vermeld daarbij ook je gebruikersnaam en de datum waarop je voor het laatst toegang had tot je account.

Zorg ervoor dat het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Twitter-account is beveiligd Het gekoppelde e-mailadres staat in direct verband met je account en is dus vrij cruciaal in dit proces. Zorg er daarom voor dat het adres beveiligd is en dat alleen jij toegang hebt.

Beëindig sessies en verbindingen met applicaties van derden. Dit doe je bij je instellingen. Daar kun je de toegang intrekken voor applicaties van anderen die je niet kent en sessies beëindigen die niet door jou zijn gestart.

Voorkomen is beter dan genezen

Voor bijna de helft (45 procent) van de 170.000 gehackte Nederlanders gold dat de hacker kon inbreken, omdat de dader toegang had tot het wachtwoord. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat mensen onzorgvuldig met hun wachtwoord omgaan of een eenvoudig te raden toegangscode kiezen.

Eén keer gehackt worden is al vervelend genoeg. Beperk daarom het risico met deze tips: