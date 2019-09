Na het hoverboard lijkt de elektrische step de laatste maanden aan populariteit te winnen, maar de vervoersmiddelen zijn niet toegestaan op de openbare weg. Toch zijn deze (relatief) nieuwe vervoersmiddelen gewoon te koop in Nederlandse winkels, en online.

Een elektrische step wordt beschouwd als een 'bijzondere bromfiets'. Alleen specifieke voertuigen in deze categorie waar door de minister expliciet toestemming voor is gegeven, na keuring door de RDW (Rijksdienst Wegverkeer), mogen de openbare weg op.

Ook een elektrisch skateboard, hoverboard of airwheel (elektrische eenwieler met twee uitklapbare pedalen) zijn vooralsnog niet door de RDW goedgekeurd, en dus ook op de openbare weg verboden. Over het keuringstraject doet het bestuursorgaan geen uitspraken, omdat het ook marktgevoelige informatie betreft.

Op dit moment zijn zestien bijzondere bromfietsen door de RDW gekeurd en heeft de minister groen licht gegeven om deze op de openbare weg toe te staan. Het gaat bijvoorbeeld om de Segway. Een overzicht van alle toegestane voertuigmodellen is te vinden in het dossier van de RDW.

Hoewel bijzondere bromfietsen die niet op de lijst staan niet op de openbare weg mogen, zijn ze wel toegestaan op eigen terrein. Met een hoverboard rondkarren in de betegelde achtertuin kan dus prima. Een elektrische step mag ook gewoon op de oprit, maar zodra je het trottoir betreedt, ben je in overtreding.

Regels in mei aangescherpt

Het Verbond van Verzekeraars riep het kabinet in augustus op met duidelijke nieuwe wet- en regelgeving te komen om de elektrische steps en hoverboards toe te staan op de openbare weg.

Dat terwijl de regels sinds mei juist zijn aangescherpt naar aanleiding van het ongeval met een stint, die ook als bijzondere bromfiets wordt gezien, in Oss in september 2018. "Innovatie stond op de eerste plek, maar daar staat nu de veiligheid, gevolgd door innovatie", licht een woordvoerder van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur toe aan NU.nl.

De belangenorganisatie voor Nederlandse verzekeraars is niet per definitie voor of tegen elektrische steps en hoverboards, maar hekelt vooral de onduidelijkheid over de voertuigen, zegt woordvoerder Oscar van Elferen. "Het is niet verboden om er een te hebben, maar je mag er eigenlijk niks mee. Wat zeg je dan eigenlijk als overheid?"

Kan verzekeren überhaupt (en heeft het nut)?

Als je goed zoekt, is het volgens Van Elferen best mogelijk om een elektrische step te verzekeren, ook voor gebruik op de openbare weg, maar dat is eerder uitzondering dan regel.

"Het is in die zin raar, want het is natuurlijk verboden. Maar je kan het vergelijken met een verzekering voor het geval je door rood rijdt en een ongeluk veroorzaakt. Zo zijn er meer situaties waar mensen risico's lopen waar een verzekeraar dekking voor kan bieden."

Het Verbond voor Verzekeraars wijst er verder op dat mensen zich vooral bewust moeten zijn van de risico's, maar zelf een afweging moeten maken. "Als je onverzekerd rondrijdt en je krijgt een ongeluk, kan dat voor een hoop ellende zorgen", aldus Van Elferen.

Hoe groot is het risico op een boete?

Het actief besturen van een hoverboard, elektrische step of vergelijkbaar verboden vervoersmiddel kan je op een boete van 260 euro komen te staan.

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat de politie niet actief handhaaft op het gebruik van de voertuigen. "Je kunt bijvoorbeeld niet in een fuik voor elektrische steps terechtkomen."

Agenten die een overtreding van de regels signaleren, zullen daar - afhankelijkheid van hoe gevaarlijk de situatie is - op reageren, zegt de woordvoerder. Gebruikers kunnen dus een bekeuring krijgen, maar ook wegkomen met een waarschuwing met uitleg dat voertuig niet is toegestaan omdat het niet gekeurd is.