Met het warme weer deze week kan je smartphone soms oververhit raken. We zetten op een rij hoe je dit herkent en wat je in zo'n situatie moet doen.

Wanneer raakt een smartphone oververhit?

Een smartphone is gemaakt om onder gewone omstandigheden prima te functioneren. Stijgen de temperaturen echter boven de 35 graden, dan kan een toestel op slot gaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

Als de smartphone lange tijd in direct zonlicht ligt. Hierdoor houdt je telefoon, die doorgaans al een zwart scherm of een donkere achterkant heeft, in één keer veel warmte vast.

Hierdoor houdt je telefoon, die doorgaans al een zwart scherm of een donkere achterkant heeft, in één keer veel warmte vast. In de auto. Als het buitengewoon warm is en je een telefoon in een afgesloten auto laat liggen, zal deze ook sneller opwarmen. Is het buiten 35 graden Celsius, dan stijgt de temperatuur in de auto na een half uur al naar 54 graden. Wordt de processor in de telefoon ook nog eens warm door allerlei berekeningen, dan raakt je telefoon snel oververhit.

Als het buitengewoon warm is en je een telefoon in een afgesloten auto laat liggen, zal deze ook sneller opwarmen. Is het buiten 35 graden Celsius, dan stijgt de temperatuur in de auto na een half uur al naar 54 graden. Wordt de processor in de telefoon ook nog eens warm door allerlei berekeningen, dan raakt je telefoon snel oververhit. Bij het gebruik van intensieve apps zoals games. In de meeste gevallen is een telefoon prima in staat om zware software te draaien. Bij dit proces wordt de processor alleen vrij warm. De temperatuur kan te hoog worden als het tegelijkertijd warmer dan 35 graden is in de omgeving.

In de meeste gevallen is een telefoon prima in staat om zware software te draaien. Bij dit proces wordt de processor alleen vrij warm. De temperatuur kan te hoog worden als het tegelijkertijd warmer dan 35 graden is in de omgeving. Tijdens het opladen. Ook hierbij is er pas echt een risico bij hoge temperaturen. Bijvoorbeeld als de telefoon in de zon ligt.

Waarom is het erg als een telefoon oververhit raakt?

Je telefoon is een kleine computer en computers worden warm terwijl je ze gebruikt. Dat merk je vooral in de processor, die tijdens het uitvoeren van rekenprocessen verhit raakt. Desktopcomputers en laptops gebruiken ventilatoren of soms waterkoeling om die warmte weg te nemen, maar een smartphone stoot zijn warmte langzaam af terwijl je hem gebruikt.

Bij hoge temperaturen kan de telefoon de verhitting echter niet bijbenen. De processor in de telefoon wordt hierdoor beperkt, waardoor die minder processen kan verwerken en dus langzamer wordt.

Daarnaast heeft je smartphone een accu die gevoelig is voor hitte. Bij hoge temperaturen zal de batterij sneller verouderen en in extreme gevallen kan deze zelfs oververhit raken en in brand vliegen.

Wat gebeurt er als je telefoon te heet wordt?

Sommige telefoons gaan automatisch op slot als ze te warm worden. De iPhone gaat bijvoorbeeld volledig op slot met de boodschap dat je het toestel pas weer mag gebruiken als die is afgekoeld.

Android-telefoons van verschillende fabrikanten laten vaak ook een waarschuwing zien. Gebeurt dit niet, dan merk je aan je gebruik van de telefoon wellicht dat het toestel oververhit is. Meestal zijn apps namelijk aanzienlijk langzamer, omdat de processor bij de flinke hitte niet harder kan werken.

Wat moet je doen als een telefoon te warm is?

Je kunt een aantal dingen doen om je telefoon af te laten koelen, waaronder het volgende: