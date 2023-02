VN probeert heel snel meer hulp naar aardbevingsgebied Syrië te krijgen

De Verenigde Naties proberen "zo snel mogelijk" meer hulp naar de door rebellen bezette gebieden in Syrië te sturen, zegt VN-woordvoerder Stéphane Dujarric in een interview met BBC Radio.

Dujarric zegt dat de VN "met alle partijen samenwerkt om de hulp erdoor te krijgen" en benadrukt dat het tijd is om "alle politiek aan de kant te zetten". De woordvoerder voegt eraan toe dat de VN alle Syrische burgers steunt, "of ze nu in rebellengebied wonen, of in door de overheid gecontroleerd gebied".