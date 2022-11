Het kabinet haalt dinsdag 12 Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen op uit het noorden van Syrië. Veel vrouwen zitten daar al lange tijd vast in kampen. Deze groep wordt verdacht van terroristische misdrijven.

Eenmaal hier worden de vrouwen aangehouden en berecht. De meereizende kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en Defensie aan de Tweede Kamer gemeld. Het kabinet wil met deze speciale operatie voorkomen dat de twaalf vrouwen ongestraft blijven.

Het kabinet is altijd terughoudend geweest met het ophalen van vrouwen die er zelf voor hebben gekozen om naar Syrië te gaan, onder meer omdat een dergelijke operatie te gevaarlijk zou zijn. Maar onder druk van de rechtbank komt het kabinet nu toch in actie.

De rechtbank Rotterdam oordeelde in mei dat de verdachten naar Nederland moesten worden gehaald voor berechting of er een concrete toezegging moest komen dat ze werden gerepatrieerd. Het kabinet zegt dat de vrouwen na "een zorgvuldig voorbereidingsproces" via een "speciale operatie" naar Nederland worden gehaald.

De Tweede Kamer had er in een motie van D66 en Volt ook op aangedrongen om de betrokkenen naar Nederland te brengen.

Het is volgens het ministerie tot nu toe de grootste groep IS-vrouwen en kinderen die is overgebracht naar Nederland.