De nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is uitgeschakeld. Dat maakte het Witte Huis bekend na een operatie in het noorden van Syrië. De Amerikaanse president Joe Biden zegt in een verklaring dat terroristenleider Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurayshi "van het slagveld is verwijderd". Bij de missie zouden ook burgerdoden zijn gevallen.

Biden trad niet in detail over het lot van de IS-leider, maar volgens een hoge regeringsmedewerker heeft hij de aanval niet overleefd. De president beloofde het Amerikaanse volk rond 15.30 uur (Nederlandse tijd) te zullen toespreken. Hij zei nog wel dat er geen Amerikanen zijn gesneuveld tijdens de operatie.

Amerikaanse speciale eenheden arriveerden volgens getuigen in helikopters en vielen 's nachts een gebouw aan. Dat leidde naar verluidt tot zware gevechten.

Al Hashimi Al Qurayshi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr Al Baghdadi. Die vond in 2019 de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak donderdagochtend al van een succesvolle antiterreuroperatie, maar zei niets over het doelwit. Lokale bronnen spraken tegenover persbureau Reuters het vermoeden uit dat het ging om een aan Al Qaeda verbonden jihadist. Dat blijkt dus niet te kloppen.

De terroristenleider verbleef in een huis in het dichtbevolkte gebied bij de grens met Syrië, waar zich ook veel vluchtelingen bevinden.

Mogelijk tot dertien burgerdoden

Volgens The New York Times omsingelden Amerikaanse commando's het huis, waarna vrouwen en kinderen er via luidsprekers toe werden opgeroepen te vertrekken. Na ongeveer twee uur zou een zwaar gevecht zijn ontstaan waarbij de Amerikanen ook met explosieven zijn bestookt, schreef de krant op basis van onder meer getuigen en sociale media.

Een van de helikopters zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een luchtaanval van de Amerikanen zelf. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters.

Op videobeelden zou te zien zijn dat meerdere lichamen uit het zwaar beschadigde huis zijn gehaald. Volgens het in Londen gevestigde Syrian Observatory for Human Rights gaat het om zeker negen doden, onder wie twee kinderen. Hulpverlenersorganisatie Syria Civil Defence (ook wel bekend als de 'Witte Helmen') spreekt van dertien doden, onder wie zes kinderen en vier vrouwen.

Een hoge Amerikaanse legerfunctionaris zegt tegen The New York Times dat de Amerikaanse troepen niet verantwoordelijk waren voor een explosie in het gebouw.