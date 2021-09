Syrische vluchtelingen die naar hun land terugkeren lopen het risico op gevangenzetting, verkrachting, marteling en verdwijning. In een rapport dat dinsdag verschijnt schrijft Amnesty International dat tientallen teruggekeerde vluchtelingen de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van ernstige mensenrechtenschendingen door de Syrische veiligheidsdiensten.

"Geen enkel deel van Syrië is veilig om naar terug te gaan", aldus de mensenrechtenorganisatie. Het rapport, dat de titel You're going to your death (Je gaat je dood tegemoet) draagt, is opgesteld aan de hand van 41 interviews met Syriërs en beschrijft de lotgevallen van 66 mensen die tussen 2017 en 2021 terugkeerden.

Onder hen waren ook dertien kinderen. Van de 66 stierven er vijf in gevangenschap en zijn er zeventien spoorloos verdwenen. Het rapport telt ook veertien gevallen van seksueel misbruik, waaronder de verkrachting van vijf vrouwen, een dertienjarige jongen en een vijfjarig meisje.

Amnesty vraagt om stop op terugsturen Syrische vluchtelingen

Amnesty roept Europese landen op om Syrische vluchtelingen niet terug te sturen, ook al wordt niet overal meer in het land gevochten. "Elke regering die beweert dat Syrië nu veilig is, negeert bewust de huiveringwekkende situatie op de grond", schrijft de organisatie.

De organisatie heeft grote kritiek op landen als Denemarken, Zweden en Turkije, die druk uitoefenen op Syrische vluchtelingen om naar huis terug te keren.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn meer dan twaalf miljoen mensen op de vlucht geslagen, van wie zo'n 6,6 miljoen naar het buitenland. De meeste van hen zijn neergestreken in buurlanden Turkije en Libanon.