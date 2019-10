De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin kwamen dinsdag in de Russische stad Sotsji overeen dat de Koerdische YPG-militie zich moet terugtrekken uit het gebied rond de Turks-Syrische grens. Ook gaan de Turken en de Russen gezamenlijke patrouilles uitvoeren in het grensgebied.

De gezamenlijke missie begint woensdag om 12.00 uur (lokale tijd) en zal ongeveer zes dagen duren. Het doel van de Russisch-Turkse samenwerking is om de YPG-strijders naar het zuiden te dringen.

Daarnaast hebben Ankara en Moskou afgesproken zich in te zetten om Syrische vluchtelingen in Turkije veilig terug te laten keren naar hun geboorteland. "Dit is het hoofddoel van de operatie", aldus Erdogan. Turkije heeft volgens hem geen interesse in Syrisch grondgebied. De Turkse president en Poetin voerden dinsdagmiddag een urenlang gesprek over de situatie in Syrië.

De vijfdaagse wapenstilstand die Turkije en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen, was tot dinsdagavond van kracht. In de overeenkomst was vastgelegd dat Koerdische strijders zich uit het noordoosten van Syrië zouden terugtrekken. Volgens de Koerden hebben zij aan deze afspraak voldaan.

Turkije startte vorige week woensdag een offensief in het noordoosten van Syrië, kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump had besloten de Amerikaanse troepen uit dat gebied te halen.

Erdogan wil een 'veilige zone' zonder Koerdische strijdkrachten langs de grens van Turkije creëren. Hij beschouwt deze strijdkrachten in hun geheel als een onderdeel van de PKK. De Koerdische afscheidingsbeweging voert al bijna 35 jaar een gewapende strijd tegen de Turkse staat.

Al Assad noemt Erdogan 'een dief'

De Syrische president Bashar Al Assad haalde dinsdag uit naar de Turkse president. "Erdogan is een dief en hij steelt ons land", zei hij.

Al Assad bracht dinsdag een bezoek aan de Syrische stad Hobeit, die het Syrische leger in augustus innam tijdens een door Rusland geleid offensief. Ook nam de president een zeldzaam kijkje bij de frontlinie in de provincie Idlib.

Het risico op botsingen tussen Syrië en Turkije is toegenomen sinds de Koerden de regering-Al Assad om hulp hebben gevraagd na de Turkse inval in het gebied.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Al Assad, zei echter vorige week niet toe te zullen staan dat Turkse en Syrische strijdkrachten met elkaar in gevecht raken. Sinds 2015 zijn Russische troepen gelegerd in Syrië.

Ruim 7.100 Syriërs vluchtten naar Irak

Vanwege het opgelaaide geweld in Noordoost-Syrië zijn in totaal al ruim 200.000 inwoners van de regio op de vlucht geslagen. Ruim 7.100 vluchtelingen zijn de afgelopen week de grens met Irak overgestoken, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dinsdag. De meesten van hen hebben zich volgens de hulporganisatie gemeld bij het Iraakse vluchtelingenkamp Bardarash, ongeveer 140 kilometer ten oosten van de Iraaks-Syrische grens.

"Drie kwart is vrouw of kind. Ook zijn er alleenstaande kinderen bij. Sommige vluchtelingen, vooral kinderen, hebben psychosociale hulp nodig", aldus de UNHCR.

Het kamp in Bardarash was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die Mosoel in 2014 ontvluchtten vanwege IS. Vorig jaar werd het kamp gesloten, omdat het voor Irakezen relatief veilig was om terug te keren naar Mosoel. Bardarash is sinds kort weer open voor de nieuwe vluchtelingenstroom uit Noordoost-Syrië.

Syrische vluchtelingen komen aan bij het Iraakse vluchtelingenkamp. (Foto: Artsen zonder Grenzen/Hassan Kamal Al Deen)

'Meeste vluchtelingen zijn depressief en angstig'

Naast de VN-vluchtelingenorganisatie is ook onder meer Artsen zonder Grenzen deze week begonnen met het verlenen van medische hulp in het grensgebied in Irak.

"De mensen die tot nu zijn aangekomen, zijn relatief gezond. We hebben nog geen oorlogsgewonden gezien en over het algemeen zijn de kinderen en volwassenen niet ondervoed. We constateren vooral kleine gezondheidsproblemen ten gevolge van de lange reis die mensen te voet hebben moeten afleggen, zoals huidproblemen, infecties van de luchtwegen, diarree en pijn in het lichaam", zegt Marius Martinelli, projectmanager van Artsen zonder Grenzen.

Wel vertonen de meeste Syrische vluchtelingen volgens hem tekenen van depressie en angst.

Vorige week besloot Artsen zonder Grenzen de hulp in Noordoost-Syrië te stoppen, omdat de hulporganisatie de veiligheid van haar personeel niet kon waarborgen. Internationale medewerkers werden daarop geëvacueerd.

Het vluchtelingenkamp in Bardarash is opnieuw gereedgemaakt. (Foto: Artsen zonder Grenzen/Hassan Kamal Al Deen)